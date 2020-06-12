Сильный ветер валил в Литве деревья: пожарные выезжали по вызову 40 раз

"Со вчерашнего вечера до 6 ч. утра пожарные-спасатели 44 раза выезжали, чтобы удались с проезжей части поваленные на дороги деревья", – об этом 12 июня утром сказал представитель Департамента пожарной безопасности и спасения.

По его словам, больше всего вызовов было в Вильнюсском (15), Утенском (11) и Каунасском (9) округах.