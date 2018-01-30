До 6 ч. утра поступило пять таких вызовов - в Клайпеде, Паланге, Шакяйском районе, еще два – в Каунасском районе", – сказал BNS представитель Департамента пожарной безопасности и спасения.

По словам синоптиков, ветрено будет и во вторник днем – порывы ветра будут достигать 15–20 м в секунду, утром на взморье 21–23 м/с.

Температура воздуха будет 0–5 градусов, после обеда намечается похолодание.

Ограничено судоходство

Из-за сильного ветра в Клайпедском порту отчасти ограничено судоходство – выйти и войти в порт могут только те суда, которые не нуждаются в помощи лоцманов.

Представители Клайпедского порта информировали BNS, что судоходство ограничено с 20.30 ч. 29 января.

30 января утром скорость ветра составляла 13,6 м/с, однако судоходство ограничено из-за высоких волн. Сейчас у ворот порта ждут пять судов.