Минувшей ночью в Литве дул сильный порывистый ветер, шел дождь. В Кедайняйском районе, в деревне Паобелис ветер снес часть крыши жилого дома, повредил крыши хозпостроек, пишет rinkosaikste.lt.
Kėdainius nusiaubė stichija
© Algimantas Barzdžius

Сильный ветер валил деревья и дорожные знаки.

4 марта пожарные-спасатели 19 раз выезжали, чтобы убрать поваленные деревья.

По словам представителя Департамента пожарной безопасности и спасения Лауры Валаускене, больше всего - 7 раз - по таким вызовам пожарные выезжали в Клайпедском округе, 6 раз - в Каунасском, еще 3 - в Таурагском. По одному вызову поступило из Шяуляйского, Мариямпольского и Тельшяйского округов.

В Клайпеде одно дерево упало на балкон. Некоторые деревья падали на проезжую часть. Пожарные-спасатели распилили и убрали их с проезжей части.

По данным Гидрометеорологической службы, сильный юго-западный ветер, переходящий в западный или северо-западный ожидается и во вторник. Его порывы местами будут достигать 15–20 м/с, местами до 23 м/с.

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Общество

Kėdainius nusiaubė stichija Kėdainius nusiaubė stichija Kėdainius nusiaubė stichija

Сильный ветер в Литве валил деревья и сносил крыши

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