Сильный ветер: тысячи жителей остались без электричества, в Клайпеде ограничено судоходство

Как сообщили BNS в компании-операторе ЛЭП Energijos skirstymo operatorius (ESO), в ночь на понедельник поставки электроэнергии были прерваны почти 4 тыс. домашних хозяйств. В понедельник утром без электричества оставались около 3 тыс. клиентов, в основном в Клайпедском регионе.
По словам представителя ESO по связям с общественностью Томаса Каваляускаса, с усилением ветра регистрируются новые перебои в Утянском и Панявежском районах.
Представитель по связям с прессой Клайпедского морского порта Довиле Рингис информировала BNS, что судоходство в порту было ограничено в воскресенье, с 21 часа, ветер усилился до 33% метров в секунду. В понедельник, по данным на 8 часов утра, входа в порт ожидали два судна, выхода – одно. Согласно прогнозам, к вечеру ветер должен стихнуть, тогда будет решаться вопрос о возобновлении судоходства.
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