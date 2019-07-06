На северо-востоке облака будут самые густые. Местами пройдут холодные и сильные дожди. После обеда местами возможен град, ожидаются грозы. Температура воздуха составит 16–18 градусов тепла.
На западе будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут небольшие дожди. Дожди будут идти несколько раз в день. Местами дожди будут сопровождаться грозами, возможен град. Порывы западного ветра составят 15–18 м/с. Здесь будет холоднее всего – 15–17 градусов.
На юге солнце также будет выглядывать из-за облаков, однако дожди там будут идти реже и не будут интенсивными. Будет дуть сильный ветер. Температура поднимется до 17–20 градусов тепла.
В Вильнюсе ожидаются небольшие дожди, воздух прогреется до 18 градусов.
В ночь на понедельник дождей будет меньше, они пройдут лишь местами. Наибольшая вероятность осадков - на западе страны. Будет дуть западный ветер. Ночью будет 9–14 градусов тепла.
В понедельник днем над Литвой пройдет атмосферный фронт, будет облачно и сыро. Дожди прогнозируют во многих районах, однако сильные дожди пройдут на западе, а в Дзукии, где осадков не хватает, дожди будут кратковременные. Порывы ветра усилятся до 15 м/с. Воздух прогреется до 16–21 градуса.
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