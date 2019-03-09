В ночь на субботу сильный ветер валил деревья по всей Литве, повреждены несколько автомобилей, пожарные-спасатели убирали и поваленные деревья, перекрывавшие дороги и упавшие на здания.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Всего сообщили о 103 поваленных деревьях, пять деревьев упали на автомобили, два на здания", – сказал BNS в субботу утром дежурный Департамента пожарной безопасности и спасения.

Больше всего вызовов поступило в Утенском, Клайпедском, Каунасском, Вильнюсском и Шяуляйском округах.

Департамент пожарной безопасности и спасения накануне разослал жителям предупреждения о сильном ветре, порывы которого достигали 15-25 м/с.

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