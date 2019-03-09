Всего сообщили о 103 поваленных деревьях, пять деревьев упали на автомобили, два на здания", – сказал BNS в субботу утром дежурный Департамента пожарной безопасности и спасения.
Больше всего вызовов поступило в Утенском, Клайпедском, Каунасском, Вильнюсском и Шяуляйском округах.
Департамент пожарной безопасности и спасения накануне разослал жителям предупреждения о сильном ветре, порывы которого достигали 15-25 м/с.
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