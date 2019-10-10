"В последние несколько часов в Клайпеде шел сильный дождь. Низкие места затопило, на некоторых улицах движение невозможно, кое-где застряли автомобили. Все, видно, из-за листьев, которые забили дождевые канализации. Такой дождь в Западной Литве будет идти и дальше, поэтому подобная ситуация может повториться", – сообщается на странице "Погода и климат в Литве" в фейсбуке.

Жители Клайпеды стали делиться видами с затопленных улиц города.

"Сегодня может понадобиться и байдарка, около центра Škodа море с обеих сторон", – пишут на странице "Клайпеда, я с тобой".

Читатели в комментариях делятся фотографиями с улиц Кауно, Бангу, Саусё 15-осёс, Тульпю, Ришининку.

Сильный ливень в Клайпеде в этом году прошел и в начале августа.