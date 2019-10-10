10 октября утром в социальных сетях появились фотографии с затопленных клайпедских улиц. После сильного ливня некоторые улицы города полностью затопило.
© Facebook

"В последние несколько часов в Клайпеде шел сильный дождь. Низкие места затопило, на некоторых улицах движение невозможно, кое-где застряли автомобили. Все, видно, из-за листьев, которые забили дождевые канализации. Такой дождь в Западной Литве будет идти и дальше, поэтому подобная ситуация может повториться", – сообщается на странице "Погода и климат в Литве" в фейсбуке.

Жители Клайпеды стали делиться видами с затопленных улиц города.

"Сегодня может понадобиться и байдарка, около центра Škodа море с обеих сторон", – пишут на странице "Клайпеда, я с тобой".

Читатели в комментариях делятся фотографиями с улиц Кауно, Бангу, Саусё 15-осёс, Тульпю, Ришининку.

Сильный ливень в Клайпеде в этом году прошел и в начале августа.

Общество

Сильный дождь затопил улицы Клайпеды (2)

10 октября утром в социальных сетях появились...

Кого новые налоги коснутся в первую очередь: некоторые жители Литвы могут быть спокойны (7)

"Общую картину я охарактеризовал бы так: новый налог на...

В Литве с самого утра будет идти сильный дождь

В четверг днем придут дождевые облака, пойдет дождь, без...

В ДТП погибла мать бывшего главы МИД Литвы Ушацкаса (23)

В Укмерге в дорожно-транспортном происшествии...

Премьер Литвы не видит оправданий тому, что вагоны так и не адаптированы для инвалидов (2)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в среду...

TOP новостей

Кого новые налоги коснутся в первую очередь: некоторые жители Литвы могут быть спокойны (7)

"Общую картину я охарактеризовал бы так: новый налог на...

Мэр столицы: вильнюсцы, правительство снова нас наказывает (15)

"Налог, якобы, введен для богатых, но в итоге коснется он...

Сильный дождь затопил улицы Клайпеды (2)

10 октября утром в социальных сетях появились...

В Литве с самого утра будет идти сильный дождь

В четверг днем придут дождевые облака, пойдет дождь, без...

В ДТП погибла мать бывшего главы МИД Литвы Ушацкаса (23)

В Укмерге в дорожно-транспортном происшествии...