Сильная метель ожидается во всей Литве – со среды еще больше перемен

15 января в Литве местами пройдет снег, кое-где прогнозируют метель, в среду станет холодать, сказала LRT синоптик Эдита Гечайте.
Pūga Vilniuje
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Во вторник на западе страны по-прежнему будет ветрено. Скорость ветра составит 15–20 м/с, особенно сильным ветер будет на взморье. Время от времени будет идти снег, ожидается метель, в большинстве районов прогнозируют гололед. Температура 0–4 градуса мороза, только на взморье чуть выше нуля.

В среду похолодает. Ночью будет 4–9, у моря – 1–3 градуса мороза. Ночью осадков уже будет меньше, но все же снег будет идти на северо-востоке и в Вильнюсе, на западе снега будет меньше. Ветер успокоится.

Днем наоборот – на юго-востоке ожидаются осадки, правда, небольшие. Температура 0-5 градусов мороза, на взморье – 1–3 градуса тепла.

На большей части территории страны дороги покрыты слоем снега, местами на них образовались колеи, дороги скользкие.

Более сложные условия на западе Литвы из-за метели.

на дорогах работает техника.

На данный момент температура в Литве составляет 1-6 градусов мороза.

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