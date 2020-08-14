Слушатель Томас из Швеции сказал, что если люди не умеют носить маски, лучше их не надевать.

"В Швеции нет официальных рекомендаций надевать маски, поскольку 90% людей носят их неправильно. Все открывают нос, носят маски неправильно. Когда нет маски, соблюдаешь дистанцию", – сказал он.

Другой слушатель сказал, что не видит проблем надевать маску на пляже.

"Там очень много людей, это хорошая защита, а если лицо не загорит, то тем, кому нужен загар стоит поискать местечко в стороне", – сказал другой слушатель.

Председатель профсоюза врачей Сантаришкской клиники Валдас Печелюнас сказал: "Внимание надо уделять всем проблемам, надо бороться с очагами. Но нельзя не обращать внимание на пляжи. Конечно, это не стопроцентная защита, но если мы уменьшаем опасность, это хорошо, если нет - вероятность заболеть увеличивается".

Он считает, что маски надо носить и на пляжах.

"В тех случаях, когда нет возможности соблюдать расстояние при длительном контакте – 2 м и не дольше 10–15 минут, тогда маску надо надевать. Пляж - это как раз такое место", – сказал медик.

"Уже есть подтвержденные факты - люди заражаются и на открытом пространстве – во время мероприятий на открытом воздухе. (…) Вне всякого сомнения, можно заразиться и там", – продолжил Печелюнас.

"В жару люди хуже переносят маски, чувства неприятные. Но коронавирус еще неприятнее", – сказал врач.

"Уже научно доказано, что это одна из самых эффективных стратегий. Каждая страна сама решает, как бороться с коронавирусом, тут надо довериться специалистам. Маски останавливают попадание инфекции в окружающую среду", – заметил собеседник.

Он также сказал, что ему непонятно желание людей сидеть на переполненных пляжах.

"Осталось несколько хороших выходных, и ситуация может повториться. Но если введем такое требование, кто будет контролировать. Мне кажется, надо побуждать людей максимально соблюдать дистанцию, не знаю, кто получает удовольствие от сидения спиной к спине, может, не ходить тогда к морю, а искать более уединенное место", – сказал Печелюнас.

"Думаю, маски на пляже принесли бы пользу", – считает профессор, поскольку ветерок не поможет, если люди не соблюдают дистанцию.