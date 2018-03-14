Такой вывод можно сделать на основе объявленных 13 марта Национальным институтом статистики Румынии данных об изменении средних зарплат.

В январе 2018 года средняя зарплата в Румынии "на руки" составляла 2484 лея (533 евро). По сравнению с декабрем 2017 г., это на 5,5% меньше, а с ноябрям – почти на 1% больше.

По данным института, в декабре зарплаты бывают выше из-за годовых надбавок и так называемых "13-х зарплат". Необходимо учитывать это обстоятельство при оценке общей тенденции.

DELFI уже писал, что с начала этого года в Румынии были объединены налоги работодателя и работника, общий тариф составил 35%.

До 2018 года тариф работника составлял 16,5%, а работодателя – 22,75%. Налог платили с зарплаты "на бумаге".

С начала этого года работодатель платит минимальный налог 2,25% - это страхование на случай болезни, материнства или несчастного случая. Подоходный налог с граждан в Румынии снизили с 16 до 10%.

Подобную реформу во время избирательной кампании обещал Литовский союз крестьян и зеленых, который сейчас составляет правящее большинство. Этого ждали от реформы Минфина, которую готовили в прошлом году, но потом от таких планов отказались.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис сказал, что не решается рисковать, нет гарантий, что все работодатели обеспечат ту же зарплату.

Этого опасались и в Румынии.

Пока не исключено, что такую реформу в этом году осуществят и в Литве. Некоторые экономисты надеются, что рабочая группа, созданная премьер-министром, вынесет такое предложение.

Сквернялис уже говорил, что дальнейшую налоговую реформу правительство обсудит в марте этого года.

По словам старшего экономиста Swedbank Нериюса Мачюлиса, его статистика зарплат в Румынии не удивила.

"В краткосрочном периоде, если не допустили никаких ошибок, влияния на зарплаты не должно быть никакого. о сути меняется лишь то, кто платит налоги и переводит их в бюджет – работодатель или работник", – сказал он.

Он назвал необоснованными опасения, что работодатели будут злоупотреблять этим объединением и снизят зарплаты.

"Особенно в таких условиях, когда работников не хватает, когда рычаги на стороне работника. Во многих секторах, во многих компаниях работники могут требовать повышения зарплаты. Такой страх вообще должен быть упразднен. Сделать так, чтобы это действие было нелегальным, чтобы каждый работник мог обратиться в таком случае в прокуратуру", – сказал Мачюлис.

По словам экономиста, пользу от этого объединения можно увидеть лишь в долгосрочном периоде – налоговая система станет прозрачнее, работнику станет понятнее, какие налоги он платит.

Экономист Раймондас Куодис сказал, что закон должен обеспечит справедливый и честный пересчет зарплат.

"Реально этот вопрос надо решить раз и навсегда. Надо не только объединить, но и объяснить, как это связано с личными счетами в "Содре". Это уже комплекс мер, и это должны делать последовательно. Правда, пока неясно, решится ли что-либо делать эта рабочая группа", – сказал он.

Решение румын Куодис назвал логичным: "Сейчас получается, будто работодатель что-то платит, но надо заменить юридическую логику экономической. Ведь не обязательно налоги платит тот, кто должен это делать. Бизнесу тоже должно быть понятнее, за что он платит. Когда одни говорят, что платят в бюджет миллиарды, но включают туда НДС, акцизы, которые на самом деле платят потребители".

Купдис прибавил, что эксперты давно заметили, что нет никакого смысла делить содровские налоги на две части.

"Этот только приводит к "тени" в таких странах, как наша", – сказал он.