Шяуляйский суд рассматривает дело о видеокамере в биотуалете

DELFI напоминает, что шяуляйские следователи с прокурорами завершили расследование и передали в суд уголовное дело о незаконном сборе информации о частной жизни и получении порнографических материалов.
В начале октября 2018 года в Шяуляй недалеко от озера Талкша в биотуалете шяуляец обнаружил встроенную видеокамеру. Мужчина обратился в полицию.
Полиция обнаружила в крышке унитаза самодельную видеокамеру на батарейках и с картой памяти. Карту памяти передали экспертам, которые и помогли установить подозреваемого.
Всего специалисты нашли на карте памяти 340 видеозаписей, на которых были сняты половые органы и моменты дефекации. Служба инспектора по журналистской этике признала, что эти кадры приравниваются характеристике информации порнографического содержания.
В начале февраля 2019 года был задержан 59-летний подозреваемый.
Он с предъявленными обвинениями не согласен, однако в выводах экспертов указано, что велика вероятность того, что на видео снят именно подозреваемый.
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