В клинику выехали патрульные Модестас Петрокас и Эдвардас Александравичюс.
Полицейские рассказали, что у клиники их ждали врачи, которые рассказали, что роженица отказывается рожать, лежит на полу, не встает, на просьбы врачей не реагирует, а ребенок вот-вот должен появиться на свет.
В родильном отделении полицейские нашли лежащую на полу роженицу, стали с ней разговаривать. Женщина не хотела общаться, угрожала полицейским судами, а врачам сказала, чтобы не приближались к ней. Полицейские с помощью супруга роженицы, подняли ее за руки с пола и положили на родильное кресло.
Во время родов полицейские держали женщину за руки. "Все произошло очень быстро, через несколько минут родился мальчик. Полицейских за помощь поблагодарил и принявший роды врач, и супруг женщины", - рассказал Петрокас..
Полицейские сами воспитывают детей: "Мы рады, что все кончилось хорошо. Бывали случаи, когда мы выезжали по вызовы к родившей женщине, у которой появились серьезные психологические проблемы, были случаи, когда надо было помогать врачам приемных отделений, когда доставляли агрессивных пациентов, которым надо было наложить швы, но на роды нас вызвали в первый раз".
За отличную работу полицейских поблагодарил мэр Шяуляй Артурас Висоцкас, который пошутил, сказав, что родившийся малыш вырастет и захочет стать полицейским.
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