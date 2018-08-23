Вице-мэр города Юстинас Сартаускас 22 августа встречался с членами еврейской общины.

Они говорили о заборе дома опеки, построенного рядом со старым еврейским кладбищем. Однако местные евреи уверяют, что под постройками также могут быть останки, а нарушать покой мертвых не позволяют религиозные традиции.

"Мы договорились, что администрация Шяуляйской мэрии и еврейская община вместе составят документ-обращение к раввинам, отвечающим за сохранение еврейских кладбищ в Европе, чтобы получить ответ, можно ли проводить запланированные работы", – сказал Сартаускас.

Мэрия надеется получить ответ до 9 сентября. До этого времени подрядчик будет проводить работы, несвязанные с реновацией дома опеки.

Председатель Еврейской общины Шяуляйского округа Саня Кербелис сказал BNS, что в лучшем случае здание вообще нельзя трогать, однако мэрия уверяет, что здание в его теперешнем состоянии невозможно эксплуатировать.

Кербелис сказал, что работы должны контролировать раввины.

"Это кладбище существует с 1701 г., нам даже не надо гадать, есть ли там останки. Конечно, они там есть", – сказал он.

"Мы видим, что людей там хоронили и когда начался Холокост, убийства, смерти в шяуляйском гетто. Я не думаю, что они соблюдали какую-то систему – в любом месте закапывали", – продолжил Кербелис.

В прошлом году после дискуссий с еврейской общиной городские власти отказались от строительства третьего корпуса дома опеки.

Посетившие Шяуляй раввины были возмущены тем, что почти месяц назад при работах по замене магистрального трубопровода было разорено кладбище. Было начато расследование.

"Это вандализм и преступное деяние. Слава Богу, что нашлись люди, сообщившие об этом преступлении. А преступление потому, что кто-то увидел кости, сложил их в песок и увез, чтобы спрятать", – сказал LNK представитель Конференции европейских раввинов Карен Крелин.