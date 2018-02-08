Название города - это уменьшительно-ласкательный вариант от Швенчёнис. В 1862 г. городок называли Новым Швенчёнисом, а позже прижилось название Швенчёнеляй. Исторических материалов об этом городе немного. Швенчёнеляй появился в 1861 г., когда проложили железно-дорожную ветку Санкт-Петербург-Варшава и открыли вокзал. В 1895–1899 гг., когда появилась узкоколейная железная дорога Паневежис-Пастовис, Швенчёнеляй стал железнодорожным узлом.
Сейчас это красивый и уютный городок, которому в 2017 г. исполнилось 156 лет. Через город протекает река Жеймена. Уютный пригород, лесистые приозерные территории и берега Жеймены привлекают немало туристов, а DELFI зафиксировал этот живописный уголок с высоты птичьего полета.
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