

17 сентября в Вильнюсе на конференции Центробанка Литвы "Литовская пенсионная система: как обеспечить социально справедливые и надежные пенсии?" Пальмер выступил с докладом о фиксированных взносах в пенсионную систему виртуальных счетов.

Профессор представил следующую формулу: тариф взносов = (средняя пенсия/средняя зарплата) * (вероятная продолжительность жизни после выхода на пенсию/средний стаж).

Итак, если люди в среднем работают 40 лет, то на пенсии планируют прожить в среднем 18 лет и хотят получать пенсию в размере хотя бы 50% от зарплаты, значит взносы должны составлять 22,5% (0,225 = 0,5 * 18/40).

Пальмер сказал, что является сторонником пенсионной системы виртуальных счетов. В таком случае деньги переводятся на личный счет налогоплательщика.

"Сбережения умерших достанутся тем, кто будет жить дольше - до 100 лет", - сказал он.

Докладчик прибавил, что в механизме пенсионной системы виртуальных счетов сбережения и выплаты индексируются в зависимости с ростом зарплат, ростом общих взносов (числа плательщиков) и инфляции. Это, по его словам, позволяет добиться финансовой стабильности.

"Правда, есть разные способы индексации. В Латвии и Польше действует упомянуты способ с учетом зарплат и инфляции, в Норвегии - с учетом бюджета, основанного на нефтяном фонде, а в Италии – ВВП", – сказал Пальмер.

Он заметил, что в такой системе можно учитывать только минимальный, а не "установленный" пенсионный возраст. "Тогда люди старшего возраста смогут дольше работать, например, на полставки", – пояснил он.

Пальмер отметил, что хорошая пенсионная система отличается одинаковыми условиями для всех участников, она должна быть универсальной.

"Если для какой-то группы выделяют особые условия, то они могут быть основаны только на частном накоплении. Фермеры, механики, ученые, все должны выполнять одинаковые требования", – сказал он.

Другой момент – доступность, финансовая стабильность, независимость от поколения.

"Шведская система раньше была нестабильной, поэтому и рухнула. Подсчеты еще в 1990 гг показали, что накопленные фонды исчезли бы до 2010 г. Надо было что-то делать", – сказал профессор.

Пальмер указал, что жители должны знать, что на пенсии получат адекватные выплаты.

"В Литве соотношение пенсии с зарплатой составляет около 30%, в ЕС - 50%", – напомнил он.

Система, по его слова, должна быть экономически эффективной и справедливой.

"Платить должно быть выгодно. Я думаю, личный счет - отличный способ добиться такого результата. Он позволяет заглянуть на свой счет, как в банке и проверить, сколько ты накопил. Это побуждает работать как можно дольше. Еще я считаю, нельзя платить более высокие пенсии одному поколению за счет другого", – сказал Пальмер.