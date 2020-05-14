В Литве карантин действует с 16 марта. Чтобы держать ситуацию под контролем, с 3 апреля были ужесточены наказания за нарушение карантина.
Напомним, за какие нарушения ждет наказание:
Вернувшиеся из-за границы люди или те, кто, как подозревают, болеют COVID-19 или контактировали с больными, должны 14 дней провести в изоляции. За нарушение изоляции их ждет штраф (нельзя ни гулять самому, ни выводить собаку). Нарушением считается появление в общественном месте без маски или другого средства защиты.
Наказывают и тех жителей, которые нарушают назначенный врачами режим. Например, если человек должен был ждать в больнице результата теста, но самовольно покинул больницу.
Наказание ждет и тех, кто не соблюдает в общественных местах (парках и др. местах) социальную дистанцию, кто собирается группами больше 5 человек (раньше 2).
Раньше штрафовали за появление в общественных местах без маски. Сейчас маски обязательны в помещениях, в местах массового скопления людей.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Штрафы за нарушение карантина в Литве никуда не пропали: лучше не расслабляться (9)
С 3 апреля в Литве действуют увеличенные штрафы за...
Как в Литве будут работать рестораны и кафе: за столиком не больше 5 человек (142)
13 мая правительство Литвы приняло новые смягчения...
Литве прогнозируют пятую волну эмиграции: начнется осенью, но уехать будет нелегко (210)
Уже сейчас экономисты убеждены, что пандемия...
Президент Литвы призвал Еврокомиссию предпринять действия по безопасности БелАЭС (27)
Президент Литвы Гитанас Науседа призывает...
Министр здравоохранения заявил, что заболевшие врачи неправильно использовали средства защиты (29)
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...