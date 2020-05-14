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С 3 апреля в Литве действуют увеличенные штрафы за нарушение правил карантина. По действующим правилам, физическим лицам грозит штраф в размере 500-1500 евро. Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал, что карантин смягчили, но некоторые правила остаются в силе.
Штрафы за нарушение карантина в Литве никуда не пропали: лучше не расслабляться
© DELFI / Andrius Ufartas

В Литве карантин действует с 16 марта. Чтобы держать ситуацию под контролем, с 3 апреля были ужесточены наказания за нарушение карантина.

Напомним, за какие нарушения ждет наказание:

Вернувшиеся из-за границы люди или те, кто, как подозревают, болеют COVID-19 или контактировали с больными, должны 14 дней провести в изоляции. За нарушение изоляции их ждет штраф (нельзя ни гулять самому, ни выводить собаку). Нарушением считается появление в общественном месте без маски или другого средства защиты.

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Наказывают и тех жителей, которые нарушают назначенный врачами режим. Например, если человек должен был ждать в больнице результата теста, но самовольно покинул больницу.

Наказание ждет и тех, кто не соблюдает в общественных местах (парках и др. местах) социальную дистанцию, кто собирается группами больше 5 человек (раньше 2).

Раньше штрафовали за появление в общественных местах без маски. Сейчас маски обязательны в помещениях, в местах массового скопления людей.

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