3 октября в парламенте зарегистрирован 4 вариант соответствующих поправок к законам. Поправки предложены в связи с петицией, инициированной гражданкой Алдоной Андрюшкявичюте в связи с шумом, производимым людьми и животными в местах, где проживают люди.

Согласно поправкам, владелец или человек, присматривающий за животным, не должен позволять животному шуметь в течение более чем 10 минут с 7 до 22 ч. или 5 минут с 22 до 7 ч. Кроме того, животные не должны производить шум с перерывами в полчаса в течение 3 часов.

За нарушение этого требования введут штрафы в размере от 20 до 300 евро.

"Люди часто жалуются, что днем в многоквартирных домах или рядом с ними в частных домах шумят соседи - кричат, громко поют, играют на музыкальных инструментах, включают музыку и телевизор на полную мощность. Этот наносит вред здоровью окружающих и нарушают их покой.Не выдерживая шума, некоторые люди применяют насилие, некоторые даже огнестрельное оружие", – сказано в пояснениях к проекту.

Допустимые нормы шума будет устанавливать правительство Литвы.