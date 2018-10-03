С 2019 г. предлагают запретить шум в домах и других помещениях, где живут, работают или отдыхают люди. Владельцам домашних животных придется уделять питомцам больше внимания, чтобы они не шумели. За нарушение требования будет грозить штраф.
Šuo
© AFP / Scanpix

3 октября в парламенте зарегистрирован 4 вариант соответствующих поправок к законам. Поправки предложены в связи с петицией, инициированной гражданкой Алдоной Андрюшкявичюте в связи с шумом, производимым людьми и животными в местах, где проживают люди.

Согласно поправкам, владелец или человек, присматривающий за животным, не должен позволять животному шуметь в течение более чем 10 минут с 7 до 22 ч. или 5 минут с 22 до 7 ч. Кроме того, животные не должны производить шум с перерывами в полчаса в течение 3 часов.

За нарушение этого требования введут штрафы в размере от 20 до 300 евро.

"Люди часто жалуются, что днем в многоквартирных домах или рядом с ними в частных домах шумят соседи - кричат, громко поют, играют на музыкальных инструментах, включают музыку и телевизор на полную мощность. Этот наносит вред здоровью окружающих и нарушают их покой.Не выдерживая шума, некоторые люди применяют насилие, некоторые даже огнестрельное оружие", – сказано в пояснениях к проекту.

Допустимые нормы шума будет устанавливать правительство Литвы.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Штраф за лающих собак в Литве - до 300 евро (17)

С 2019 г. предлагают запретить шум в домах и других...

В Вильнюсе начинается отопительный сезон (4)

Глава администрации Вильнюсской мэрии Повилас...

Пешеходам в Литве запретят говорить по мобильному телефону (17)

Пешеходам в Литве будет запрещено говорить по...

Перспектива Литвы: все меньше поводов жаловаться на жизнь (17)

Оценив планируемые в Литве реформы, можно...

Гродно и окрестности Гродно и окрестности Гродно и окрестности Гродно и окрестности Гродно и окрестности Гродно и окрестности Гродно и окрестности Гродно и окрестности

"Безвиз как толчок": литовские туристы поднимают белорусский Гродно (60)

На протяжении столетий территории современных Литвы и...

TOP новостей

Гродно и окрестности Гродно и окрестности Гродно и окрестности Гродно и окрестности Гродно и окрестности Гродно и окрестности Гродно и окрестности Гродно и окрестности

"Безвиз как толчок": литовские туристы поднимают белорусский Гродно (60)

На протяжении столетий территории современных Литвы и...

Штраф за лающих собак в Литве - до 300 евро (17)

С 2019 г. предлагают запретить шум в домах и других...

Накануне начала отопительного сезона: решается вопрос цен (8)

Председатель Государственной комиссии по ценам и...

В Вильнюсе начинается отопительный сезон (4)

Глава администрации Вильнюсской мэрии Повилас...

Пешеходам в Литве запретят говорить по мобильному телефону (17)

Пешеходам в Литве будет запрещено говорить по...