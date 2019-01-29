"Я заплатила этот штраф и забыла о нем. Но через два или три года о нем мне напомнили приставы. Сначала я заметила, что заблокированы все банковские счета и появился минус в 150 евро", – рассказала Виктория.

Поскольку за это время изменилась валюта, приставы списали со счета Виктории не 150 литов, а 150 евро и еще 8 евро за банковские услуги. Никаких сообщений о штрафе женщина не получала, поэтому сама стала искать пристава и выяснять ситуацию.

"Они отнеслись очень скептически: дескать, таких должников, как вы, у нас полно, с каждым в отдельности мы не разбираемся. Я выслала им копию оплаты штрафа, и попросила вернуть деньги и извиниться. Деньги мне вернули, а вот расходы на банковские услуги по их вине - 8 евро – так и не вернули", – сказала LNK Виктория.

Женщину удивляет, что ее счета арестовали и деньги списали, даже не проверив, заплатила ли она штраф.

"Они сказали, что это не их дело. Они получают указание взыскать деньги, а откуда штраф, оплачен ли он, они не проверяют", – рассказала женщина.

Еще больше ее удивило, что 15 литов "выросли" до 150 евро.

Минюст Литвы отметил, что ему известно, что приставы не всегда обоснованно увеличивают суммы долгов.

"Минюст считает проблемой тот факт, что работа пристава направлена на сам процесс. Если долг 2 евро, они добавляют разные работы, и долг вырастает до 100-150 евро. Мы видим эту несправедливость и считаем, что есть определенные недочеты в системе, поэтому Минюст инициировал изменения, мы это исправим", – сказал вице-министр юстиции Жидрунас Плитникас.

Проблему видит и Госконтроль. Кроме того, парламент обсуждает изменение закона о деятельности приставов, кроме того, деятельностью приставов и нотариусов занялся аудит.

"Что мы чаще всего видим во время аудита, так это то, что выполняют дополнительные действия или при взыскании долга, или во время выполнения своей работы нотариусом, а человека не информируют, что расценки не те, которые были утверждены правительством, поэтому и цена значительно возрастает", – сказала заместитель госконтролера Живиле Симонайтите.

Деятельность приставов контролирует Палата приставов. Глава палаты согласна с тем, что аудит необходим, но предлагает решать проблему раздутых штрафов иным способом.

"Администрирование долга в пользу государства недостаточно эффективно, поскольку функции дублируются. Как приставы, так и Налоговая инспекция, и "Содра", занимаются взысканием долгов, и тут приставы часто выполняют свою работу, когда вышеперечисленные учреждения свою работу выполнили. Эффективного результата можно было бы добиться, если бы функции не дублировались", – сказала Инга Каралене.

Аудит планируют начать весной, он займет около года.