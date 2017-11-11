Жительница Литвы, которая отправилась в Варшаву за одеждой и обувью, осталось разочарованной. И хотя из соседней страны женщина привезла не одну пару ботинок и не один свитер, она признается, что покупала только потому, что проделала большой путь, хотя сэкономить ей не удалось.
© Kotryna Bass

"Я надеялась купить что-то по меньшей цене, а получилось так, что практически не сэкономила, покупала почти по необходимости, так как приехала и как же в таком случае домой вернуться с пустыми руками?", задается она риторическим вопросом.

Женщина не скрывала своего разочарования и утверждает, что для среднего литовца ехать на шопинг в Польшу невыгодно.

В Варшаве женщина вместе с мужем посетила несколько крупнейших торговых центров и аутлетов.

"Я специально ехала в крупнейшие торговые центры "Аркадия" и "Злоты Тарасы", которые популярны - в них закупается много людей. Я надеялась купить тёплый свитер и ботинки перед зимой, однако цены однозначно не были маленькие. А цены на свитера вообще удивили. Я искала не самые дешевые вещи хорошего качества из натуральных материалов, например, шерсти и интересного фасона, и поняла что без 300 злотых (около 70 евро) я свитер уж точно не куплю", - говорит литовка.

За эту же цену она и купила свитер, так как те что стоили дешевле, были худшего качества. А я ехала за качественными вещами, уж точно не за ботинками по 5 евро, но на такие цены я не расчитывала", - сокрушалась она.

И, тем не менее, она отмечает, что ее в Польше удивил большой выбор размеров и цветов товара.

"Выбор действительно больше, чем в Литве. Кроме того, много польских товаров, которых нет в Литве. Я специально пришла и сравнила цены в Литве и поняла что не слишком-то сэкономила. Да, ты немножко можешь выиграть из курса злотого, но всё в пределах всего лишь 5- 6 евро. Так что можно поиграть, но заработаешь на бесплатный обед, не больше", - заключила покупательница.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Общество

Шопинг в Польше принес жительнице Литвы разочарование (26)

Жительница Литвы , которая отправилась в Варшаву за...

Калининградцы съездили в Польшу и Литву на выходные (13)

С четвертого по шестое ноября 2017 года через...

Лукишская площадь: в ожидании фонтана, памятника и пихт с черешней (37)

В ходе реконструкции Лукишкской площади было уложено...

Ливни повредили почти треть площадей зерновых в Литве (12)

Сильные ливни прошлым летом и осенью повредили почти...

Актриса обвинила известного литовского режиссера Бартаса в сексуальных домогательствах (168)

Поздно вечером в пятницу известные представители...

TOP новостей

Актриса обвинила известного литовского режиссера Бартаса в сексуальных домогательствах (168)

Поздно вечером в пятницу известные представители...

Шопинг в Польше принес жительнице Литвы разочарование (26)

Жительница Литвы , которая отправилась в Варшаву за...

Лукишская площадь: в ожидании фонтана, памятника и пихт с черешней (37)

В ходе реконструкции Лукишкской площади было уложено...

В Вильнюсе – 130 новых детских игровых площадок (4)

Самоуправление столицы в течение трех лет планирует...

Бурная ночь в Вильнюсе: массовые драки и веселье с наркотиками в гостинице (9)

Ночь с пятницы на субботу для патрульных вильнюсской...