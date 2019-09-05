Социальный эксперимент провела компания Lietuvos draudimas при сотрудничестве с Вильнюсской мэрией и полицией Вильнюсского округа, – это одна из акций в рамках инициативы "Защити меня". Акция в Литве проводится в 20-ый раз. Ее цель - побудить жителей заботиться о безопасности детей на дорогах.

За все время съемок (9 ч.) – дети 50 раз пытались выбежать на дорогу, это видели 350 прохожих, но лишь 1 из 10 взрослых обратил внимание на детей. Остальные никак не реагировали, разговаривали между собой и остались равнодушными к перебегавшим через дорогу детям.

"Цель этого эксперимента - обратить внимание, побудить нас, взрослых, беречь детей на дорогах и на улицах – не только остановить такого ребенка, но и ответственно управлять автомобилем, поскольку в любом из автомобилей могут сидеть дети", – сказала представитель Lietuvos draudimas Аурелия Казлаускене.

По ее словам, радует, что эксперимент показал и ответственную сторону общества – есть активные и внимательные люди, которые останавливали детей, поучали их, помогли безопасно перейти через дорогу.

"Если все мы будем чувствовать себя ответственность друг за друга – будем жить безопаснее", – считает Казлаускене.

Такое равнодушие прохожих удивило детей, которые участвовали в эксперименте.

"На самом деле многие люди на нас никак не реагировали и поэтому было неприятно. Я ведь разыгрывал сцену, но если бы ситуация была реальная, и ребенок на самом деле бежал бы через дорогу, – его немногие остановили бы. Конечно, когда кто-то реагировал, делал замечание, было приятно. Я еще заметил, что чаще реагировали люди старшего возраста", – поделился впечатлениями 11-летний Доминикас Навицкас.

По данным Литовской дорожной полиции, в 2018 году на дорога в ДТП пострадали 554 детей. Однако из-за неосторожности самих детей происходит всего 1/4 ДТП – 138, остальные случаи - результат безответственности взрослых.

Эту статистику подтверждает и социальный эксперимент – видео показало, что взрослые не всегда заботятся о безопасности детей. Однако за 20 лет ситуация улучшилась – количество пострадавших детей уменьшилось в 3 раза: если в 2000 г. на дорогах пострадали 634 ребенка-пешехода, то в 2018 г. - всего 202.