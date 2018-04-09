В фейсбуке появилась шокирующая видеозапись – пьяная женщина с коляской. По свидетельству полиции и очевидцев, ребенка в коляске не было, но полиции пришлось сопровождать женщину до дома.

Редакция DELFI получила видео, сделанное в Плунге 8 апреля. На видео видно как толкающая коляску женщина несколько раз оступается, а по словам очевидцев, которые не пожелали назвать свои имена, когда они ехали мимо, подумали, что у женщины проблемы со здоровьем, поэтому остановились, чтобы помочь.

Однако вскоре подъехала полиция, которая первая протянула руку помощи, и проводила женщину домой.

DELFI связался с комиссариатом полиции Плунге. Его глава Саулюс Вайчекаускас сказал, что в воскресенье в обед в полицию сообщили о нетрезвой женщине с детской коляской, которая ходит по улице, падает, пугая прохожих. Полицейские нашли ее и подтвердили, что женщина пьяна, не ориентируется в пространстве и ведет себя не адекватно.

В коляске были разные вещи. "К счастью, ребенка в коляске не было", – сказал Вайчекаускас.

Поскольку женщина была сильно пьяна, полицейским не удалось бы сразу составить протокол об административном правонарушении, поэтому они проводили женщину домой.

Дома полицейские обнаружили двух детей - девочек 12 и 2 лет, за которыми присматривал их 20-летний брат. По словам Вайчекаускаса, сначала девочки были дома одни, но вскоре пришел их брат.

9 апреля женщина должна явиться в комиссариат, где будет составлен протокол по факту нарушения общественного порядка. Женщине грозит штраф в размере 20-100 евро.

Полиция информировала о происшествии отдел по защите прав детей мэрии.

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