13 января после обеда мужчина возвращался к себе домой в Судженское староство и услышал звуки выстрелов. Чуть дальше он заметил автомобиль, поодаль стоял мужчина с ружьем. У моста над рекой Неменча стоял еще один мужчина с ружьем.

"Я был потрясен, я думал, что здесь, как и у меня на родине, охота у дороги запрещена (Дэниэл приехал из США – DELFI). Я остановился и поговорил с мужчиной у моста, предупредил его, что живу рядом и что у меня есть собака. Мужчина ответил, что охотится на лис. Я поехал домой, но подумал, как странно, у них дробовики, разве из них стреляют по лисам?" – рассказал мужчина.

Вернувшись домой, он взял собаку и пошел с ней гулять. Тут он увидел тех же мужчин недалеко от своего дома.

"Я пошел к вооруженному мужчине, попросил его уйти. Тут я услышал звук выстрела, заскулила собака. В 13.48 ч. я сообщил о происшествии по номеру 112, мне сказали, что полиция выехала. Вооруженным мужчинам я сказал, что они должны ждать стражей порядка. Я спросил, где моя собака – они ответили, что побежала домой", – рассказал он. Дома он нашел собаку, она была ранена в голову, в грудь и в бок.

"В клинике мне сказали, что в собаку стреляли дважды. Собаку прооперировали. У меня есть пуля, которую достали у собаки из головы, я не могу поверить, что такими стреляют по лисам. Она ранит животное, но не убивает", – сказал мужчина. Врач сказал, что нет гарантии, что у собаки не поврежден мозг, возможно развитие эпилепсии.

Представитель ГКП Вильнюсского округа Юлия Самороковская сказала DELFI, что об этой истории полиции известно.

"Полиция начала расследование, но в ходе расследования не установили признаки административного правонарушения, поэтому расследование прекратили, подавшего заявление мужчину уведомили о порядке обжалования такого решения. Ему также сообщили, что он может обращаться в охотничий кружок или в суд с требованием возместить ущерб", – сказала Самороковская.

По ее словам, в ходе расследования выяснилось, что в тот день охотники кружка Elnias у деревни Вегелене охотились на лисиц. Один из охотников подстрелил колли, которая бегала без поводка, приняв собаку за лису.

Medžiotojas pašovė kolį Hektorą © Asmeninis albumas

Портал связался с заместителем председателя Литовского содружества охотников и рыбаков Эугениюсом Тиюшасом, который выделил два важных обстоятельства - собака была без поводка и она могла быть похожа на лису.

Lapė © V. Paškevičiaus nuotr.

"Колли чистокровный или нет похож на лису. Однако правила охоты очень строгие, одно из них звучит так: пока ты не уверен в том, что перед тобой дикое животное, стрелять нельзя. Можно стрелять только в мишень, которая опознана", – сказал Тиюшас.

По его словам, тут не может быть никаких исключений. "Но жизнь есть жизнь. Не могу ни осуждать, ни оправдывать. Я не знаком со всеми обстоятельствами, но оправдание этого охотника мне не кажется солидным", – заметил он, подтвердив, что дробовик используют для охоты на лисиц.