Цель инициативы - помочь оставшимся в одиночестве в больнице маленьким детям. Одни дети – это заболевшие воспитанники детских домов, другие – дети, которых только что забрали из семей. Персонал больницы заботится только о самых насущных потребностях таких детей, но не может защитить их от одиночества, чувства эмоциональной опасности, заброшенности в сложное время.

"Наши волонтеры успокаивали детей, кормили, укладывали спать, смешили, носили на руках, общались с ними, водили на разные процедуры. Важно, что удалось быстро реагировать во всех случаях – как только поступало сообщение о таком ребенке, через 2-3 часа наши волонтеры уже были на месте. У кроваток самых маленьких волонтеры посменно дежурили и днем и ночью. Мы стараемся, чтобы и дети старшего возраста как можно меньше времени проводили в одиночестве. Мы начали работать в больницах только в июне, но уже убедились в том, что это нужная работа", – сказала психолог Ева Шуйпе.

Одна из волонтеров, Эвелина Красаускене, сказала, что во время дежурства в больнице заряжается хорошими эмоциями. "Многие мои знакомые говорили, что такая деятельность вызвала бы у них только грусть, мои эмоции были только положительные. После дежурства я иду в хорошем настроении, поскольку знаю, что я помогла еще одному ребенку. Никакой грусти нет", – сказала волонтер, которая дежурит в больнице в выходные и по ночам.

По ее словам, контакт с такими детьми завязать легко – в тяжелой ситуации они сами ищут помощи, поддержки, хотят побыть на руках.

Сейчас волонтеры организации дежурят только в Вильнюсской городской клинической больнице (на Антакальнисе). Планировалось, что в месяц будет 3-4 таких ребенка, но выяснилось, что их число в 3 раза выше, а большая часть - дети, которых забрали из семей.

По этой причине организация объявила набор волонтеров. всех желающих помочь детям до 6 июля просят заполнить анкету на странице "Ничьи дети" в фейсбуке (Niekieno vaikai). Пока отбор волонтеров проводят только в Вильнюсе.

Те, кто хочет помочь, но не может стать волонтером, могут оказать финансовую помощь через Aukok.lt – полученные средства пойдут на обучение волонтеров и расходы на координирование проекта. "Мы не можем изменить мир и сделать так, чтобы все дети были защищены и счастливы, но можем постараться и сделать так, чтобы больные и лишенные родительской опеки дети в больнице чувствовали себя в безопасности и были любимы", – сказала Шуйпе.

Больше информации об инициативе можно найти на странице "Ничьи дети" в фейсбуке.