На мероприятии член Вильнюсского горсовета Томас-Витаутас Раскявичюс, не скрывающий свою нетрадиционную ориентацию, представил ситуацию в Литве.
Он начал представлять программу, как сам сказал, с популярной статистики. Первый пункт – "получила мужа, получила возможность работать безвозмездно!". Это данные индекса равенства полов за 2019 год, которые показывают, какой процент людей хотя бы час в день уделяют домашним делам – мытью посуды, закладыванию белья в стиральную машину и т.д.
"Сначала люди живут одни, тогда хотя бы час дома что-то делает 71% женщин и 53% мужчин. Не знаю, кто обслуживает оставшихся 47% – наверное, мамы.
Потом люди знакомятся, начинают жить вместе, и ситуация сильно меняется. Количество работающих дома женщин увеличивается до 84%, а мужчин сокращается до 28%. Как вам кажется, кто за них работает? Вероятно – их подруги или партнерши.
Когда в семье появляется ребенок, ситуация становится еще радикальнее. Женщин, которые могут избежать домашних дел, не остается - 97% их выполняют, а в группе мужчин наблюдается спад до 23%", – рассказал Раскявичюс.
По его словам, эти фактические цифры продиктованы тем, чего общество ждет от женщин и мужчин. В странах ЕС был проведен опрос, у респондентов спрашивали, согласны ли они с тем, что главная функция женщины - забота о доме и о семье?
"В Литве с этим утверждением согласны 73% респондентов. Это один из самых высоких показателей во всем ЕС. Для сравнения – в Скандинавских странах (Швеции, Дании) с этим утверждением согласны 11-14%", – сказал политик.
Что касается мужчин, то в хоте опроса, спрашивали, согласны ли респонденты с утверждением, что мужчины могут плакать, это приемлемо?
"В Литве с этим утверждением согласны всего 63%, это практически наименьший показатель в ЕС. Это значит, что наше общество не признает, что мужчина может быть слабым, уязвимым, что он нуждается в помощи, эмоциональной поддержке", – сказал Раскявичюс.
По его словам, если мужчина не плачет, то он лишается одного из основных способов выражения эмоций.
"Мужчины находчивые, умудряются выражать свои эмоции иначе. Проблема в том, что другие способы деструктивные – это езда на скорости 180 км/ч, выпивка, курение, насилие – тоже как способ. И в результате всего этого в Литве отрыв между продолжительностью жизни мужчин и женщин самый большой в ЕС - 9,8 лет", – сказал Раскявичюс.
Он представил и ситуацию в Литве, которая касается прав и ситуации общины ЛГБТ. По данным 2019 г., по тому, как закон защищает эту социальную группу, Литва в Европе занимает 32 место из 49 стран. "На фоне соседей мы смотримся неплохо, но этот процент (…), по сравнению с другими странами, особенно Западными, небольшой", – сказал политик.
Респондентов спрашивали, как бы они чувствовали себя, если коллега по работе был нетрадиционной ориентации, так в 2019 году 37% литовцев чувствовали бы себя неловко (в 2015г. - 44%).
На вопрос, как вы чувствовали бы себя если ваш сын/дочь дружил с человеком того же пола, неловко себя чувствовали бы 70% (в 2015 г. - 79% респондентов).
По словам Раскявичюса, похожая ситуация и с инвалидами: на вопрос, как вы чувствовали бы себя, если у вашего сына/дочери были романтические отношения с инвалидом, 24% ответили, что чувствовали бы себя неловко.
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