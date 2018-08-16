Шквальный ветер и ливень нанесли ущерб каунасскому кладбищу

С журналистами портала Kas vyksta Kaune связались читатели и рассказали о том, что после разгула стихии кладбище Эйгулю находится в плачевном состоянии. По словам каунасцев, во время шквала падали деревья, были разбиты памятники.

"Картина как в 1999 г., когда по литовскому взморью пронесся ураган "Анатолий". Количество воды – огромное. Размыты могилы, повалены вековые дубы. Городские власти убирают последствия – деревья на кладбище старые, их давно надо было спилить, но никто ничего не делал", – писал каунасец Зигмас.

Глава компании Каунасской мэрии Kapinių priežiūra Ричардас Чесна сказал журналистам Kas vyksta Kaune, что кладбище действительно пострадало.

По его словам, повалены 47 деревьев. В их числе и дубы диаметром ствола в 1 м.

"Наверное, повреждены и памятники. Ущерб уточняется, все фотографируют, приобретают дополнительную технику. Пытаемся привести все в порядок своими силами, если не удастся, будем обращаться в компанию. Хотим как можно скорее устранить последствия", – сказал Чесна.

По его словам, в некоторых местах памятники под поваленными деревьями трудно рассмотреть. На вопрос, кто компенсирует нанесенный ущерб людям, Чесна сказал, что это может сделать только страховая компания, если памятники застрахованы.

"Если бы это произошло в результате наших действий, мы возместили бы ущерб. Но шквал – стихия, мы ее "не заказывали", – сказал собеседник.

Пос словам Чесны, вероятность того, что в будущем таких явлений будет все больше, растет, поэтому стоит позаботиться о страховании памятников. Однако жители не склонные это делать, поскольку такая услуга стоит недешево.