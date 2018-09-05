"Раньше столовые были набиты битком, сегодня они пустуют, а дети свои несколько евро тратят в киосках за углом школы, где могут купить все, что пожелают", - сказала жительница Алитуса, которая поставляет услуги общепита в одной из алитусских гимназий.

Женщина в этой сфере проработала больше 30 лет, сегодня она лишена всякой мотивации. По словам собеседницы, всю жизнь она работала в школах и ее цель была - накормить детей.

Сегодня она расстроена – дети не едят еду, приготовленную по новому закону.

"Говорят, что 1/3 порции должны составлять овощи. Самое печальное, что дети их не едят, их приходится выбрасывать", - сожалела предприниматель.

Услуги предоставляет частная компания, за овощи платят деньги, поэтому очень грустно, что все это идет в мусорку.

Женщина удивлена, что требуют накормить детей свежей рыбой с овощами, супом, предложить им какой-то напиток - и все это за 1,40 евро. Большая часть блюд должна быть в виде тушеного рагу, но дети такие блюда не любят, особенно овощные. Они с большим удовольствием покупают карбонад, но его надо готовить в сухарях, а они запрещены по закону, подписанному главой Минздрава.

В Алитусе вместо сухарей используют кукурузную муку, но есть такие ситуации, когда они не находят выхода.

Мнение родителей на эту тему разное. Одни рады идее здорового питания и не считают это перегибом, других считают, что их напрасно контролируют.

Кристина привела в школу первоклассника. Она рада, что учитель рассказала родителям, что из еды можно класть детям в школу из еды. Она также хорошо оценила качество блюд в столовой, наблюдала как ее сын с удовольствием ел молочный суп и говяжий гуляш.

Мама Эгле была удивлена. Она получила список продуктов, которые нельзя давать ребенку в школу. По ее мнению, некоторые рекомендации расходятся с привычками семьи, а иные и со здравым смыслом. Например, нельзя давать сырные палочки и йогурты.

Не стоит забывать, что далеко не все семьи могут позволить себе купить качественную еду по финансовым причинам. Что же тогда дать детям на обед?

Заведующая отдела просвещения Алитусской мэрии Римвида Алишаускене сказала, что работники школ не будут проверять содержимое детских обедов, но здоровое питание - это актуальный вопрос, и хорошо, что к этому детей приучают с малых лет.