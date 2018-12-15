Политики говорят о кризисе, винят друг друга и связывают происходящее с влиянием Кремля.

"А кто будет работать?"

Линасу 44 года. Он живет в Вильнюсе и работает учителем-логопедом. В школу Линас пришел восемь лет назад, поработав и охранником, и водителем. Сейчас, будучи учителем, он зарабатывает 430 евро (32,5 тысячи рублей) в месяц - это примерно половина от средней зарплаты в стране.

"Это маленькие деньги… Если смотреть цены, у нас цены, как в Европе: и бензин, и еда… А зарплаты у нас в пять раз меньше", - говорит он Русской службе Би-би-си.

Из школы Линас уходить не собирается. "Может, это покажется кому-то смешно, но работаю, - продолжает он. - А кто будет работать? [Люди] с биржи труда? [Люди] без образования будут детей учить?".

С начала ноября тысячи литовских учителей участвуют в забастовке, сейчас бастуют 150 школ: они не ведут уроки, а дети вместо учебы смотрят фильмы. В знак протеста Линас и другие 17 учителей вторую неделю живут в здании министерства образования и науки.

"Два квадратных метра в центре города", - смеются они. С собой учителя принесли спальные мешки, матрацы, чайники, посуду и продукты. Тут они спят и едят, тут же - на компьютере - проверяют домашние работы своих учеников, и тут же встречаются с министрами и депутатами. Уходить не собираются до тех пор, пока не будут достигнуты договоренности.

Линас говорит, что семья его поддерживает. "Если я начинаю говорить, что, может, домой, меня спрашивают: "Решили что-то?". "Нет", - говорю. Так мне говорят: "Сиди тогда". Вот я и буду сидеть", - рассказывает Линас.

Деньги - не главное

В том же конференц-зале живет глава профсоюза учителей Андрюс Навицкас. Он был одним из тех, кто инициировал школьные протесты. Теперь говорит, что ничего подобного в Литве еще не видели. "Началось все очень натурально: с нами год не хотели разговаривать, и мы пришли сюда. Это очень помогло - переговоры начались", - признается он Русской службе Би-би-си.

Учителя хотят пересмотреть систему оплаты труда и добиться повышения зарплат на 20%. Для этого нужно дополнительно 150 млн евро. В министерстве образования говорят, что зарплаты растут и без забастовок. В 2018 году учителя в среднем получали по 727 евро в месяц, в 2017-м - по 650 евро, в 2016-м - по 623 евро.

Учителя, со своей стороны, говорят, что средняя зарплата не отражает реальную ситуацию. Доход зависит от квалификации, загруженности и многих других факторов. Поэтому в итоге получается, что некоторые получают меньше среднего - как например Линас. А некоторые - больше.

Евгения Сирмулявичене, директор прогимназии Жеминос (эквивалент основной школы), говорит, что ее учителя зарабатывают до 1000 евро (около 75 тысяч рублей) на руки. Однако и эта школа бастовала почти месяц.

"Наши учителя говорили, что зарплаты - не самое главное. Главное - что не считаются с учителями, нет уважения. Члены парламента, правительства и министерства делают, что надо, не договариваясь с учителями: и программы меняют, и сеть [школ]", - говорит она Русской службе Би-би-си.

По словам Сирмулявичене, негативного влияния на учебный процесс забастовка не оставит - учителя и ученики смогут нагнать упущенное, например, летом. Однако некоторые учителя видят ситуацию иначе. Учителя математики и литовского языка в забастовке не участвовали.

"Я не участвовала из-за детей. Я не хочу, чтобы они пропускали часть обучения, мы ведь не знали, сколько продлится забастовка, - говорит Русской службе Би-би-си учительница математики Раса. - Я поддерживаю [коллег], но я не поддерживаю форму - то есть забастовку. Я бы участвовала, если бы мы, например, продолжали учить детей, но не брали зарплату. Зарплаты не самые низкие в стране, если сравнивать с другими людьми".

Вильте учится в выпускном восьмом классе .Это значит, что летом ей придется сдавать экзамены для поступления в гимназию. Из-за забастовки она пропустила четыре недели, в это время в школе она бывала только на уроках литовского и математики. Но учителей Вильте не осуждает.

"Они должны бороться. Учителя очень важны для учеников, они нас формируют, - говорит она Русской службе Би-би-си. - Я думаю, что смогу все наверстать, буду учиться сама, стараться сильнее".

У родителей мнения разные. Несколько родителей написали в литовские СМИ анонимное письмо, выражающее недовольство забастовкой: если ребенок в выпускном классе, то потеря целого месяца может крайне негативно повлиять на результаты экзаменов.

Родительский форум Литвы, в свою очередь, учителей поддерживает. Около шести тысяч сторонников забастовки собрались в центре Вильнюса 9 декабря. Они выразили поддержку бастующим учителям.

Кризис отношений

Кризис в системе образования быстро перерос в политическую проблему. Литовские политики разделились на тех, кто поддерживает учителей, и тех, кто их критикует. Лидер оппозиционного Союза Отечества - Литовских христианских демократов (СО-ЛХД, консерваторов) Витаутас Ландсбергис не только критиковал оплату труда учителей, но и предлагал отправить в отставку министра образования Юргиту Петраускене.

Экс-министр утверждала, что учителями манипулируют. "Манипулируют фейковыми новостями, подстрекают. Мы ездим по школам и видим, что приближаются муниципальные выборы, учителями манипулируют, их уговаривают начать забастовку", - цитирует Петраускене портал DELFI.

Лидер правящего Союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис, в свою очередь, заявил, что учителями "выдвинуты необоснованные, невыполнимые требования, их никто не выполнит". 300 млн евро необходимы для удовлетворения всех требований учителей (например, сокращение числа детей в классе), из них 150 миллионов - на повышение зарплат.

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что правительство продвигает реформы бульдозерными методами. "Я считаю, что это кризис отношений правящего большинства с обществом", - заявила глава государства.

При чем тут Кремль

Через месяц после начала забастовки премьер-министр Саулюс Сквернялис отправил в отставку трех министров, включая министра образования Юргиту Петраускене, а также министра охраны окружающей среды Кястутиа Навицкаса и министра культуры Лиану Руоките-Йонссон.

По словам пресс-секретаря премьера Томаса Бержинскаса, "решение было принято не из-за протестов, а из-за желания осуществлять планы правительства". По его словам, правительство проводит реформы, и некоторые реформируемые сферы оказались под давлением - например, образование.

Через неделю после отставки министров премьер-министр заявил, что обратился в спецслужбы в связи с "процессами в стране".

"Мы видим, что сейчас происходит, видим ту же Францию, уши какой страны стали вылазить", - добавил премьер. Политик имел в виду информацию о возможной причастности Москвы к раздуванию массовых протестов во Франции через соцсети и подконтрольные СМИ.

В результате премьер-министр Литвы обвинил консерваторов, поддерживающих учителей, в возможных связях с Кремлем. Лидер правящего Союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис заявил, что в заявлении Сквернялиса говорится об угрозе национальной безопасности.

Президент Литвы Даля Грибаускайте (не состоит в политической партии) заявила, что "нет никаких справок, никакой информации разведывательных организаций о том, что российские спецслужбы с консерваторами участвуют в организации забастовки или в чем-либо еще".

Комментируя связь между школьными протестами, национальной безопасностью и заявлениями премьер-министра, его пресс-секретарь Томас Бержинскас ответил Русской службе Би-би-си следующее: "Протесты никогда не рассматривались как угроза национальной безопасности [...] Основная цель - убедиться в том, что протестующие в безопасности, а также предотвратить вмешательство третьих сторон".

Исполняющий обязанности министра образования и науки Рокас Масюлис считает, что 95% проблем можно решить простым общением. "Большинство кризисов возникают из-за человеческого недопонимания. У нас тут хорошие люди, которые просто очень устали", - сказал чиновник Русской службе Би-би-си.

В итоге поправки, упрощающие систему оплаты труда учителей, пришли в парламент из президентской канцелярии. Парламент одобрил их в срочном порядке. В министерстве образования объяснили: система оплаты станет проще, однако зарплаты от этого выше не станут. Учителя решили продолжить забастовку.