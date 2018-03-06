Режиссер согласилась поделиться своими воспоминаниями о почившем Норейке.

Как DELFI рассказала сама режиссер, с маэстро она познакомилась еще в 1984 году во время записи оперы "Отелло". Высокий, привлекательный, тактичный и позитивный солист произвел на нее большое впечатление.

"Я смотрела на него как на чудо,но во время съемок, которые длились несколько дней, я заметила, что он просто и красиво находит подход к тем, с кем работает. Позже мы часто встречались на телевидении. Там раньше записывали оперные арии", – рассказала режиссер.

Она заметила, что маэстро обладал превосходным чувством юмора и умел с помощью юмора решать конфликты. Однако многие замечали чувствительность исполнителя. "Я еще не встречала бесчувственного деятеля искусства. Только другие это скрывают. Он мог переживать, расчувствоваться, несмотря на то, что был мужчиной.

Я его спрашивала, как он сдерживает эмоции, когда звучит такая музыка, а люди в зале плачут. Он сказал мне, что это сложно, но если бы он заплакал, то голосовые связки залились бы слезами. Трудно все прочувствовать, исполнить все эти арии и не расплакаться. Только очень профессиональный исполнитель способен на это", – делилась воспоминаниями Лингите.

Однако жизненная драма маэстро, развод с первой женой пианисткой Жанетой Норейкене, предательство в театре также оставили свой след в его жизни. Создавая фильм, режиссер затронула и болезненные темы.

"Голосу тенора вредят как эмоции, личные переживания, так и дождь, ветер. Я была слишком молодой, чтобы понять тогда, что происходило. Но Лорету я знаю давно, я знаю, насколько она была важна для него.

Такой любви, какая была между Лоретой и Виргилиюсом, я больше нигде не видела. Это не было наигранно. Они дополняли друг друга".

Несмотря на то, что это был второй брак, настоящие чувства он открыл с известной балериной Лоретой Бартусявичюте-Норейкене.

До знакомства с тенором, балерина была увлечена только своей карьерой, поэтому он стал ее первой любовью.

"Нет правила, которое обуславливает, какой из браков будет счастливым. Счастье может появляться не сразу. Не могу сказать, как было с первой женой, но верю, что маэстро всегда был искренним. Но его отношения с Лоретой были необычными. Они были искренними и чистыми людьми", - заметила режиссер.

Во втором браке у Норейки родился сын, который не пожелал участвовать в съемках фильма об отце. "Сын у них скромный, сначала он не хотел и думать ни о каких съемках. Только в конце съемок, когда он проникся доверием, удалось поговорить с ним, услышать хотя бы несколько предложений. Честно говоря, такого милого молодого человека я до сих пор не встречала. Вся их семья гармоничная и красивая. Настоящий пример для всех.

Во время создания фильма мы связывались и с Расой, дочерью от первого брака. Я с ней лично не общалась. Только знаю, что сначала она пыталась петь, но потом выбрала иную профессию. Иногда детям известных людей сложно работать в той сфере, где работают их родители", - рассказала режиссер.

После развода родителей будучи подростком Раса осталась с отцом. Сейчас она живет в Канаде, там она создала семью. Несмотря на расстояние, она всегда общалась с семьей отца.

На вопрос, что стало самой большой драмой жизни маэстро, Лингите вспомнила о зависти в театре, когда он вернулся после стажировки в миланском La Scala. Ему предлагали работу в лучших театрах мира, но уехать из СССР он не мог. Однако когда он отказался от места в Большом театре в Москве, начались самые большие проблемы.

"Была зависть, тяжелые переживания. Но мне довелось бывать в его усадьбе, дома. Могу сказать, что это был честный человек, который не мог ничего брать от государства. То, в чем его незаслуженно обвиняли, было ужасно. Он дорого заплатил за талант. Но все эти испытания сделали его только еще лучшим человеком. Такие сильные люди и завоевывают мир", - сказала Лингите.