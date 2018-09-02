Ширинскене сказала, что после оценки введенных в этом году ограничений, можно будет решать и вопрос 1 сентября, если первый день учебного года будут переносить с выходных на рабочий день.

По ее словам, парламент, принимая закон, символично связал запрет с Днем знаний, который в Литве на другой день не переносится. Однако она подчеркнула, что в этом году в силу вступило немало законов, ограничивающих продажу алкоголя.

"Появились другие способы контроля, осложнившие доступ алкоголя – его продают лицам старше 20, а не 18 лет как прежде, появились ограничения времени торговли. Я считаю, этого достаточно", – сказала Ширинскене.

По закону, в Литве запрещено продавать алкоголь 1 сентября. В этот день его можно купить только в барах и других заведениях общепита. Однако в этом году первый день нового учебного года - 3 сентября, понедельник. В этот день алкоголь будут продавать с 10 до 20 ч.

Ширинскене такое решение торговцев не критикует: "Такой выбор сделали сами торговцы". По словам исполнительного директора Литовской ассоциации торговых компаний Лауринаса Вилимаса, единое решение по вопросу 3 сентября торговцы не принимали, поэтому каждый решает этот вопрос самостоятельно.

"Единой договоренности нет, члены ассоциации это не обсуждали. это индивидуальное решение каждого торговца. (...) Торговцы не могут подлаживаться под систему образования, эти системы свои действия не согласовывают. Точно также школы могли не переносить начало учебного года на другой день", – сказал Вилимас.

О том, что учебный год в 2018 году начинается 3 сентября, объявило Министерство науки и образования. Это решение министерство вызвало возмущение у депутата Ремигиюса Жемайтайтиса. Он считает, что надо лишить министерство возможности принимать такие решения.

"Мы неуважительно относимся к такому дню, как 1 сентября. Какие ценности мы прививаем народу?" – сказал Жемайтайтис.

3 сентября алкоголь не будут продавать только в магазинах сети Lidl.