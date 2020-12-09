Сквернялис заявил, что начались политические заявления, но при этом нет никаких предложений.

На вопрос, почему она сегодня обратилась к Сквернялису письменно, Шимоните ответила: "Потому что дневная статистика уже пугает. Она была пугающей и до сих пор".

Назначенная премьер сказала, что не случайно выбрала время перед заседанием правительства, пока не утверждена программа нового правительства, она не уполномочена принимать решения.

"Я выразила готовность поддержать решения уходящего правительства, если они будут приняты. Я это имела в виду, а вышло, как вышло", – сказала Шимоните.

На вопрос, удовлетворил ли ее ответ Сквернялиса, она сказала, что вопрос не в том, удовлетворил или нет, ведь речь идет об умирающих людях.

"Премьер прекрасно знает, что это не моя ответственность предлагать ему, что делать. Предложения сделаны экспертами. В последний раз их высказали в воскресенье, с воскресенья ситуация изменилась", – сказала Шимоните и прибавила, что надо говорить с экспертами, спрашивать, что они сейчас рекомендуют предпринять.

Назначенная премьер сказала, что надеялась на другую реакцию.

"Реакция была такой, какая меня, к сожалению, не удивила", – сказала она.

На вопрос, что она предложила бы, Шимоните повторила, что эксперты предлагали решения по работе и перемещениях.

"Это не учли", – сказала она.

По ее словам, сокращение мест на парковках люди не поняли как призыв меньше собираться в одном месте, они поняли его как призыв парковаться где-то рядом, а потом идти в магазин.

По словам Шимоните, нужны рекомендации по работе в больших коллективах, о пересменке.

Она сказала, что действия нынешнего правительства сродни "делаем что-то".

"Сразу после того как правительство будет уполномочено к действиям, я намерена связаться с экспертами, с которыми я уже сейчас общаюсь, чтобы потом они присоединились к будущей структуре", – сказала она.

Шимоните сказала, что планирует встречу с экспертами в пятницу.

"Поскольку цифры большие и пугающие, в такой ситуации может быть только одно решение, которое поможет - это масштабные ограничения", – сказала она.

Delfi напоминает, что за последние сутки диагностировано 3118 случаев коронавируса.