"Я не хочу комментировать ложь господина Карбаускиса. Мне было бы намного спокойнее, если бы он конкурировал на выборах, говоря о том, чем он сам хорош, а не о том, чем якобы плохи другие. Тем более, что вся эта сказка о затягивании поясов - ложь и ничего больше. (…) Я думаю, пусть лжецы сами свою ложь объясняют", - сказала Шимоните.

DELFI напоминает, что о том, что, возможно, придется "затянуть пояса" в фейсбуке писал консерватор Андрюс Кубилюс.

Депутат подчеркнула, что ситуация сейчас не такая, как в 2008-2009 гг.

"Сейчас не надо затягивать пояса не потому, что господин Карбаускис хороший, а потому, что мы находимся в еврозоне; потому что наши финансы поддерживает банк ЕС и евро; и даже тогда, когда экономика как-то плохо сказывается на доходах нашего бюджета, мы можем финансировать дефицит за счет кредитов на хороших условиях", – сказала Шимоните.

Но, по ее словам, сейчас возникает иной вопрос. Шимоните подчеркнула, что сейчас важно обратить внимание на расходы, которые нельзя назвать "фундаментально связанными с нашим будущим".

"В этом году у нас естественным образом образовался большой дефицит: мы не собрали налоги, были дополнительные расходы, дефицит большой в силу естественных причин. Должен ли он был так вырасти, с учетом падения экономики, вот в че вопрос, но объективные причины есть.

В следующем году правительство прогнозирует рост, и, несмотря на это, все равно прогнозирует большой дефицит. Когда мы смотрим за счет чего он образуется, видим, что это обязательства, вызывающие вопросы. Это не касается пенсий, "детских" денег или минималки. Это связано с обязательствами, которые связаны с тем, что правительство называет "планом ДНК экономики будущего".

Но мы хорошо знаем, что происходит сейчас – это истории с дорогами, поэтому понимаем, что не все такие расходы связаны с нашим будущим, этому надо уделить особое внимание, ведь это инвестиции, сделанные в долг. Даже если в будущем часть этих средств мы сможем вернуть через ЕС", – сказала Шимоните.