Шимоните сожалеет о неявке Сквернялиса и Вериги на заседание: нынешнее правительство могло бы принимать решения

"Было бы намного лучше для жителей Литвы, если бы решения были приняты на этой неделе, пока работает временное правительство", – сказала LRT Шимоните.

По ее словам, об этом она говорила на заседании созванного президентом совета 6 декабря.

"Нынешнее правительство может принимать решения, а будущее, и я лично, наверно, президент Литвы просто поддержали бы эти решения. Чтобы общество поняло, что это необходимо, что правительство делает это не потому, что хочет кому-то насолить, а потому, что ситуация неуправляемая, велик риск для системы здравоохранения", – сказала она.

Шимоните не скрывала, что премьер Саулюс Сквернялис и министр Аурелиюс Верига не нашли времени для участия в совете с участием экспертов, который состоялся в воскресенье.

"Очень жаль, что ни ВРИО премьера, ни ВЕРИО министра здравоохранения сами не пришли, а прислали своих советников. Они как бы представили течение мыслей и то, что планируется предпринять. Но не было такой уверенности, что первым заданием нового правительства не будет принятие решение об ужесточении карантина – этой уверенности не было", – сказала Шимоните.

"Меня не пугает принятие решений. Если они нужны будут, мы их примем. Меня пугает отсрочка, мы можем потерять время. Ситуация усложняется, нагрузка на систему здравоохранения растет с каждым днем, с каждым часом", – заметила она.

Шимоните также заметила, что со стороны прежнего правительства наблюдается меньше желания общаться в процессе передачи власти.

"Сначала, сразу после выборов, было больше желания дискутировать, учитывать что-то, Верига приходил на заседания совета, созданного президентом, был обмен мнениями. Сейчас, мне кажется, этого стало меньше", – сказала Шимоните.

Напомним, что 7 декабря президент Гитанас Науседда созвал заседание экспертов, на котором обсуждалось обуздание пандемии. На заседание приглашали Сквернялиса и Веригу, но они не пришли, прислав своих советников - Йонаса Кайриса и Кристину Гаруолене.