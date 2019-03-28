Всего она представила около 68 000 подписей (для регистрации достаточно 20 000). Кандидат в президенты Гинатас Науседа собрал около 43 000, а премьер-министр Саулюс Сквернялис - 36 000 подписей.
28 марта - последний день, когда претенденты могут представить ГИК собранные подписи.
Это уже сделали и другие кандидаты, например, Витянис-Повилас Андрюкайтис, Вальдемар Томашевский, Сквернялис, Науседа и Арвидас Юозайтис.
Президентские выборы в Литве состоятся 12 мая.
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