Депутат Ингрида Шимоните, претендующая в кандидаты на пост президента Литвы, представила Главизбиркому листы с подписями. Она указала, что собралаi 27 647 подписей на бумаге и 40 431 в интернете.
© DELFI / Karolina Pansevič

Всего она представила около 68 000 подписей (для регистрации достаточно 20 000). Кандидат в президенты Гинатас Науседа собрал около 43 000, а премьер-министр Саулюс Сквернялис - 36 000 подписей.

28 марта - последний день, когда претенденты могут представить ГИК собранные подписи.

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Это уже сделали и другие кандидаты, например, Витянис-Повилас Андрюкайтис, Вальдемар Томашевский, Сквернялис, Науседа и Арвидас Юозайтис.

Президентские выборы в Литве состоятся 12 мая.

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