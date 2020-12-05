Шимоните переедет в Турнишкес с домашним питомцем

Решение переехать в Турнишкес она приняла после того, как такой призыв услышала от Департамента охраны руководства.
"ДОР представил мне информацию о том, почему сложно обеспечить охрану там, где я живу сейчас. Поскольку все это потребовало бы много бессмысленных инвестиций, я решила, что для обеспечения нормальной работы охраны придется переехать в Турнишкес", – сказала Шимоните.
В резиденции площадью больше 500 кв. м Шимоните будет жить не одна. На прошлой неделе она взяла из приюта собаку - Перлу.
"Я давно хотела этого, так получилось, что все совпало. И как раз тогда, когда и без этого есть чем заняться", – сказала назначенный премьер.
Йоркширский терьер Перла со своим партнером Кеном и несколькими щенками попала в приют, когда был выявлен нелегальный питомник.
Глава питомника Dogspotas Индре Пилецкене сказала, что, узнав об этом они взяли Перлу и Кена к себе.
"Было 5 маленьких щенков, всех разобрали. Они были в хорошей форме, поэтому их быстро забрали, а родителей пришлось и оперировать и обследовать, пока мы подготовили их к переезду в новый дом", – сказала Пилецкене.
4-летнюю Перлу пришлось оперировать несколько раз из-за разных проблем со здоровьем. Однако нашлись люди, приютившие и Перлу и Кена. У Шимоните было лишь одно пожелание - она хотела, чтобы с собакой можно было путешествовать.
Шимоните много лет жила в квартире в Антакальнисе, а полтора года назад перебралась в свой дом в Павильнисе.
В Турнишкес она намерена переехать после присяги.
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