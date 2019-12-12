Экс-министр финансов и член фракции Союза отечества-Христианских демократов Литвы Ингрида Шимоните сказала, что налог на недвижимость, который со следующего года должны будут платить все жители, чье имущество стоит больше 150 000 евро, нельзя назвать налогом для миллионеров, богатые как раз смогут обойти этот налог. 12 декабря парламент Литвы одобрил предложение об изменении налога на недвижимость. За проголосовали 72, против 1, 2 депутата воздержались. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Karolina Pansevič

"Все там плохо с начала и до конца. Сейчас, когда планку снизили до 150 000 евро, вы понимаете, что это уже не будет налог для миллионеров или на роскошь, это уже налог на жилье довольно стандартной семьи", – сказала Шимоните.

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Политик привела пример, для кого этот налог будет самым болезненным.

"Хорошо, если семья полная, оба родителя работают, получают доходы. Тогда они как-то этот кредит платят, наверное, заплатят и налог на недвижимость. Но если, скажем, речь идет о матери с двумя детьми и домом в Вильнюсе, с кредитом, то представьте себе ее ситуацию, как ей будет приятно платить такой налог, и что она будет думать о справедливости налоговой системы", – сказала Шимоните.

Другая проблема, по словам депутата, это то, что это не нормальный налог, а "какая-то мутировавшая версия налога на роскошь".

"Люди, на которых этот налог когда-то был направлен, это самые богатые люди, по сути у них есть льготы, которые помогут избежать налога. Если имущество оформлено на юридическое лицо, тогда налог муниципалитету будет меньше, чем по новой схеме для физических лиц", – сказала Шимоните.

Председатель Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис с такой критикой не согласен, он уверяет, что налог не коснется самых бедных.

"Установлена планка в 150 000 евро на человека, при том, что у нас стоимость оценивается по данным Центра регистра, поэтому заявление о том, что это коснется социально уязвимых жителей, неверное. Оппозиция должна такое говорить, это ее хлеб", – сказал Карбаускис.

Парламент рассматривает проект закона о налоге на недвижимость дороже 150 000 евро (сейчас эта планка составляет 220 000 евро), пишет BNS.

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