"Все там плохо с начала и до конца. Сейчас, когда планку снизили до 150 000 евро, вы понимаете, что это уже не будет налог для миллионеров или на роскошь, это уже налог на жилье довольно стандартной семьи", – сказала Шимоните.

Политик привела пример, для кого этот налог будет самым болезненным.

"Хорошо, если семья полная, оба родителя работают, получают доходы. Тогда они как-то этот кредит платят, наверное, заплатят и налог на недвижимость. Но если, скажем, речь идет о матери с двумя детьми и домом в Вильнюсе, с кредитом, то представьте себе ее ситуацию, как ей будет приятно платить такой налог, и что она будет думать о справедливости налоговой системы", – сказала Шимоните.

Другая проблема, по словам депутата, это то, что это не нормальный налог, а "какая-то мутировавшая версия налога на роскошь".

"Люди, на которых этот налог когда-то был направлен, это самые богатые люди, по сути у них есть льготы, которые помогут избежать налога. Если имущество оформлено на юридическое лицо, тогда налог муниципалитету будет меньше, чем по новой схеме для физических лиц", – сказала Шимоните.

Председатель Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис с такой критикой не согласен, он уверяет, что налог не коснется самых бедных.

"Установлена планка в 150 000 евро на человека, при том, что у нас стоимость оценивается по данным Центра регистра, поэтому заявление о том, что это коснется социально уязвимых жителей, неверное. Оппозиция должна такое говорить, это ее хлеб", – сказал Карбаускис.

Парламент рассматривает проект закона о налоге на недвижимость дороже 150 000 евро (сейчас эта планка составляет 220 000 евро), пишет BNS.