Депутат Ингрида Шимоните назвала эту фразу комичной. "Зачем вы об этом пишете? Ну так и делайте, чтобы исправить положение", – сказала она на DELFI TV.
Она заметила, что больше всего ждет от правящих налоговой реформы.
"В прошлом году у нас было подрезание рождественской елки, но никаких реальных изменений не было, а потом Минфин пишет, что налоговая система должна еще больше участвовать в снижении неравенства доходов", – сказала она.
"Налоговая система - это способ разделения бремени так, чтобы общество считало, что все более или менее справедливо. Человек понимает, почему он должен финансировать здравоохранение, несмотря на то, что сам, может быть, не болеет. В налоговой системе сейчас поощрение достигло такого уровня, что человек не видит элементарной справедливости", – сказала консерватор.
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