Всемирный финансовый кризис 2008 года изменил отношение к проблеме неравенства доходов, сказала депутат Ингрида Шимоните. "Это немного иронично, но нельзя сказать, что неважно", – сказала она.
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Karolina Pansevič

5 октября на конференции Центробанка "Неравенство доходов в Литве" в Вильнюсе Шимоните сказала, что тема неравенства доходов в последнее время стала модной.

"Факт, что неравенство доходов сейчас это такой "новый черный". Это долгосрочные тенденции, которые давно всеми замечены, но и не уделялось внимание.

И международные организации не уделяли внимание, это не было актуальным вопросом. Было убеждение, что экономика будет расти, расти, расти, и всем станет очень хорошо, но когда-то в будущем.

Конечно, кризис изменил это отношение, стало модно говорить о неравенстве доходов, многие международные ведомства включили это в свои тексты и т.д.", – сказала она.

Шимоните заметила, что в литовском обществе высок уровень недоверия друг к другу.

"У нас люди не доверяют друг другу (за исключением членов своей семьи). Мы относимся к представителям тех культур, которые действуют по принципу – не зевай, а то обманут.

Это видно во многих сферах. К примеру, мы выбираем власть и сразу же не любим ее. Мы не верим своему работодателю, продавцу, не верим профсоюзам. Мы хотим, чтобы они представляли наши интересы, но ничего ради этого не делаем сами", – сказала она, заметив, что не верит, что жителей Литвы можно убедить в том, что перераспределение средств будет всем на пользу.

"Мне кажется, что такой аргумент в обществе, где недоверие - это норма, а не исключение, сложно применять", – сказала Шимоните.

Она обратилась с этим вопросом к главе Литовского института социальных исследований Богуславу Гружевскому.

"Доверие или недоверие - это последствие. Если речь идет о процветающем государстве, это последствие правления", - заметил он.

Далее Гружевский сказал, что в Литве надо повышать влияние людей на конечный результат.

"Если мы будем повышать уровень участия людей в управлении компанией, то практически нам придется увеличить регламент оплаты, который будет зависеть не от решений правительства, а от коллективных соглашений и участия людей в принятии решений.

Человек общается с государством через удовлетворение своих потребностей. Кроме того, моральное поведение должно приносить пользу. Вся система побуждений так или иначе обслуживает моральное поведение на благо общества", – сказал Гружевский.

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