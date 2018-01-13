"Я лично предложу горсовету назвать сквер напротив посольства России на ул. Латвю "сквером Российской демократии", в честь 0,5 млн. москвичей, которые после 13 января вышли на улицы Москвы, чтобы поддержать жажду свободы литовцев. В сквере посадят березки в честь всех российских исторических событий и личностей, ведущих страну к демократии", – сказал BNS Шимашюс.

После убийства Немцова в 2015 г. литовские консерваторы предложили увековечить память о нем, назвав в его честь улицу или сквер в столице Литвы. Член Вильнюсского горсовета Видас Урбонавичюс предлагает назвать его именем сквер напротив посольства России, лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис призывает горсовет переименовать в улицу Бориса Немцова саму улицу Латвю. Однако мэр предлагает назвать именем Немцова улицу или сквер в другом месте города.

"Я уважаю память Бориса Немцова, Анны Политковской, других убитых российских демократов и журналистов и ценю их борьбу против путинского режима. Конечно, такие люди достойны уважения и увековечивания в Вильнюсе. Что касается места и увековечивания, еще идут дискуссии, однако вне всяких сомнений памятный знак в отношении таких личностей появится в Вильнюсе", – заверил мэр.

Заместитель председателя Вильнюсской комиссии, отвечающей за названия улиц, памятники, памятные доски, Дарюс Куолис сказал BNS, что вопрос названия сквера на ул. Латвю именем Немцова обсуждался, но его отложили, поскольку ищут другое место.

"Было решено, что надо спокойно найти подходящее место, посмотреть, где сам Немцов бывал в Литве, собрать больше данных и не принимать поспешных решений", – сказал Куолис.

Напомним, что российский оппозиционер был убит в Москве, на мосту, недалеко от Кремля в 27 февраля 2015 года, когда возвращался домой.