Вильнюсская мэрия восстановит памятную доску офицеру Йонасу Норейке-генералу Ветре на здании Литовской библиотеки академии наук, сообщил глава муниципалитета Ремигиюс Шимашюс.
Remigijus Šimašius, Stanislovas Tomas
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"Мы нашли документы, согласно которым в 1998 году муниципалитет выделил на эту доску 7741 лит. По тем временам это была немаленькая сумма. С учетом этих обстоятельств, сегодня я принял решение, что мэрия восстановит памятную доку генералу Ветре - вернемся к тому, что было до вчерашнего утра, до того момента как террорист с кувалдой решил словно по заказу внести раздор в наше общество", – писал в Facebook Шимашюс.

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По его словам, будет сделана новая доска или восстановлена старая.

8 апреля сразу после инцидента мэр утверждал, что эту доску восстанавливать не будут.

"Напомню, что мэрия не была инициатором появления этой доски, поэтому восстанавливать ее не планируем", – писал тогда Шимашюс.

Восстановить доску в память о Норейке мэра призвал премьер-министр Саулюс Сквернялис и депутаты.

Шимашюс во вторник сказал, что при обсуждении этой темы не надо руководствоваться эмоциями.

"Еще раз прошу всех не жонглировать этой темой, пока эмоции не успокоились – давайте сделаем перерыв на несколько месяцев, чтобы освежить головы, а потом вернемся к цивилизованной дискуссии о Йонасе Норейке, его сложном жизненном пути, и необходимости и способе увековечивания его имени. Давайте вести себя, как свободные и достойные хозяева своей страны и города, не надо играть по сценарию, навязанному Кремлем и местным вандалом", – писал мэр.

Памятную доску Норейке кандидат в Европарламент Станисловас Томас разбил молотом накануне, 8 апреля.

Правоохрана проводит расследование по факту нарушения общественного порядка.

В обществе деятельность Норейки оценивают неоднозначно и уже некоторое время не смолкают дискуссии о том, надо ли оставить памятную доску в его честь. Норейка будучи командующим Шяуляйским округом подписал документы о создании гетто и распределении имущества евреев.

Защитники Норейки подчеркивают его заслуги в антисоветском подполье, акцентируют, что позже в военные годы он сам участвовал в антинацистской деятельности.

Норейка был арестован в марте 1946 года, а через год расстрелян оккупационной советской властью.

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