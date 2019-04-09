"Мы нашли документы, согласно которым в 1998 году муниципалитет выделил на эту доску 7741 лит. По тем временам это была немаленькая сумма. С учетом этих обстоятельств, сегодня я принял решение, что мэрия восстановит памятную доку генералу Ветре - вернемся к тому, что было до вчерашнего утра, до того момента как террорист с кувалдой решил словно по заказу внести раздор в наше общество", – писал в Facebook Шимашюс.
По его словам, будет сделана новая доска или восстановлена старая.
8 апреля сразу после инцидента мэр утверждал, что эту доску восстанавливать не будут.
"Напомню, что мэрия не была инициатором появления этой доски, поэтому восстанавливать ее не планируем", – писал тогда Шимашюс.
Восстановить доску в память о Норейке мэра призвал премьер-министр Саулюс Сквернялис и депутаты.
Шимашюс во вторник сказал, что при обсуждении этой темы не надо руководствоваться эмоциями.
"Еще раз прошу всех не жонглировать этой темой, пока эмоции не успокоились – давайте сделаем перерыв на несколько месяцев, чтобы освежить головы, а потом вернемся к цивилизованной дискуссии о Йонасе Норейке, его сложном жизненном пути, и необходимости и способе увековечивания его имени. Давайте вести себя, как свободные и достойные хозяева своей страны и города, не надо играть по сценарию, навязанному Кремлем и местным вандалом", – писал мэр.
Памятную доску Норейке кандидат в Европарламент Станисловас Томас разбил молотом накануне, 8 апреля.
Правоохрана проводит расследование по факту нарушения общественного порядка.
В обществе деятельность Норейки оценивают неоднозначно и уже некоторое время не смолкают дискуссии о том, надо ли оставить памятную доску в его честь. Норейка будучи командующим Шяуляйским округом подписал документы о создании гетто и распределении имущества евреев.
Защитники Норейки подчеркивают его заслуги в антисоветском подполье, акцентируют, что позже в военные годы он сам участвовал в антинацистской деятельности.
Норейка был арестован в марте 1946 года, а через год расстрелян оккупационной советской властью.
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