Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей (ИАПЛ-СХ) просит ускорить процесс возвращения национализированной в советское время земли в Вильнюсе, сказал советник мэра Александрас Зубряковас.

"Мэр обещал партнерам по коалиции обсудить этот вопрос. Мэрия считает в этом вопросе тормозом Национальную земельную службу,а та - мэрию", – сказал он.

Представители ИАПЛ-СХС в прошлом году обратились в администрацию Вильнюсской мэрии с просьбой остановить программу обновления дворов. Фракция считает, что это только затянет процесс возвращения земли. Зубряковас уверяет, что эти процессы друг другу не мешают и проходят параллельно.

Пресс-секретарь премьер-министра Саулюса Сквернялиса Томас Бержинскас сказал, что правительство намерена завершить процесс возврата земли в городах до 2020 года.

"Процесс возврата земли в сельской местности должен завершиться в этом году, в городах - до 2020 года. Больше всего земли не вернули в Вильнюсе, поэтому, возможно, у мэра есть предложение в связи с решением этой проблемы. Суть – максимально ускорить процесс возвращения земли", – сказал Бержинскас.

Фракция ИАПЛ-СХС официально не является членом правящей коалиции, однако она поддерживает решения правящего большинства.

Мэр и премьер также обсудят ход конкурса на строительство Национального стадиона, планы в связи со строительством Концертного зала на горе Таурас.

По данным Национальной земельной службы, на данный момент в стране 6490 человек ждут решения о возвращении 3600 га земли, из них 3367 - в Вильнюсе. Право на собственность в Вильнюсе восстановлено в 55% обращений.

Чтобы ускорить процесс возвращения земли, парламент предлагал передать этот вопрос мэриям, однако правительство это не одобрило, заявив, что это противоречит Конституции Литвы, создаст условия для коррупции в мэриях.

Землю, лес, водоемы, здания возвращают в тех случаях, когда жители хотят вернуть национализированное СССР имущество. За имущество в городе можно получить компенсацию в виде другого участка в городе или за городом или денег.