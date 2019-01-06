Команда Шимашюса собрала 1720 подписей при помощи электронных средств. Еще почти 500 вильнюсцев подписались на бумаге.

По словам Шимашюса, необходимое количество голосов было собрано за две недели.

"Я думаю, это доказывает, что вильнюсцы одобряют нашу работу и хотят, чтобы перемены продолжались", – сказал для пресс-релиза мэр города.

Собранные подписи планируют передать Главизбиркому 7 января, в 9.30 ч. В списке общественного комитета 67 человек.

За Шимашюсом в списке следует член горсовета Каспарас Адомайтис, далее либерал Дейманте Римкуте, староста фракции комитета Винцас Юргутис, председатель Ассоциации неправительственных дошкольных учреждений Ева Ягминене, член горсовета Витаутас Миталас, вице-мэр Линас Кведаравичюс, политолог и исполнительный директор Еврейской общины Литвы Ренальдас Вайсбродас, юрист и активист по правам ЛГБТ Томас Раскявичюс, блогер Скирмантас Тумялис.