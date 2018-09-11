Директор Ясюлишкского дома социальной опеки Вилюс Петраускас сказал, что он покупал у компании мужа Петраускене услугу бухгалтерского учета за 1200 евро. По его словам, компанию выбрала финансист дома опеки.

Он заверил, что не знал о связи этой компании с министром науки и образования. Кроме того, он был доволен услугами и предоставленным оборудованием.

Депутат Юргис Разма сказал, что директор дома социальной опеки явно плохо осведомлен в этой сфере, поэтому на вопросы должна бы ответить финансист.

Директор Утенского дома социальной опеки Освальдас Жездрис сказал, что договор был заключен в апреле 2015 года – тогда была куплена программа бухгалтерского учета. По его словам, услуги Ecotour потребовались, поскольку продавшая программу компания ее не обслуживала. Почему выбрали именно Ecotour, он не знает, а бухгалтер, которая выбирала поставщика услуг, ушла на пенсию.

Глава Государственного фонда учебы Эрнестас Ясайтис сказал, что в 2009 г. приобрел программное оборудование Labbis и с тех пор покупают услуги для его обслуживания. Он не мог сказать ни кто заказывал оборудование, ни почему выбрали именно компанию Ecotour.

Ясайтис сказал, что не знал, кому принадлежит компания.

Глава Агентства европейского социального фонда Повилас Чесонис сказал, что 3 из 4 договоров с Ecotour были подписаны до того, как Петраускене стала министром образования.

Отвечая на вопрос Габриэлюса Ландсбергиса, почему после вступления Петраускене в должность объем заказа увеличился на треть, Чесонис сказал, что не может это объяснить. По его словам, возможно, увеличилась потребность в таких услугах.

После заседания фракции Андрюс Кубилюс сказал журналистам, что объяснения глав учреждений звучали неубедительно – по-прежнему непонятно, почему услуги покупали именно у этой компании, как ее выбирали.

"Ситуация вызывает обоснованные подозрения. И более того, создается впечатление, что это компания не могла предоставлять услуги, поскольку есть вопрос - действительно ли у нее есть лицензия на предоставление подобных услуг", – сказал Кубилюс.

Он заметил, что в демократическом государстве оказавшаяся в такой ситуации министр уже подумала бы о том, может ли оставаться на занимаемом посту. На вопрос об интерпелляции он ответил - что это вопрос будущего.

DELFI напоминает, что в декларации Петраускене, которая с конца 2016 года занимает пост министра науки и образования, указано, что ее супруг Эвалдас Петраускас управляет компанией Ecotour. На сайте Rekvizitai.lt сказано, что с 2015 г. эта компания, торгующая спортивными и туристическими товарами, выиграла 12 госконкурсов, часть ее заказчиков - учреждения, которые подчиняются Министерству науки и образования.

Петраускас сказал BNS, что предоставлял учреждениям услуги обслуживание бухгалтерских систем. С некоторыми учреждениями компания работает с 2012 года и что на сайте Rekvizitai.lt неверно указана деятельность компании.