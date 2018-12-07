7 и 8 декабря в Вильнюсе пройдёт VI Форум свободной России, на котором для обсуждения стоящих перед страной проблем, собираются оппозиционные активисты, проживающие как внутри России, так и за ее пределами. В работе ФСР принимают участие иностранные граждане, для которых российская действительность представляет профессиональный интерес, но при этом они не зависят от Кремля и могут себе позволить независимый взгляд на российские проблемы.

"“Список Путина” принимался всеми участниками Форума"

Для участия в VI Форуме свободной России было подано рекордное количество заявок. Ответственный секретарь ФСР Иван Тютрин в беседе с корреспондентом Русской службы "Голоса Америки" рассказал, что к установленному сроку было подано 442 заявки. "Но, несмотря на это, как это часто бывает в России, заявки продолжали приходить, хотя нам, очевидно, придется отказывать этим людям. Если же учитывать журналистов и почетных гостей форума, то мы рассчитываем на присутствие примерно пятисот человек", – замечает Тютрин.

По мнению ответственного секретаря Форума, его растущая популярность отчасти объясняется дальнейшим ужесточением цензуры внутри страны, из-за чего несогласные с режимом общественные и политические активисты ищут альтернативные площадки для встреч. И в этом смысле Вильнюс, ввиду своего географического положения оказывается притягательным.

"Хотелось бы надеяться, что это является реакцией на какие-то действия Форума свободной России и на некоторые его достижения. Например, такие, как “Список Путина”, составление которого было инициировано год назад. Нужно особо подчеркнуть, что этот санкционный список принимался участниками IV Форума свободной России, поэтому это – не просто решение нескольких руководителей постоянного комитета. Каждая внесенная в список фигура обсуждалась, каждая голосовалась, и это видение ситуации с путинским окружением мы и представили в недавно в Вашингтоне", – рассказал ответственный секретарь ФСР.

Продолжая традицию, на VI Форуме будут экономическая и внешнеполитическая секции. "Мне кажется, важной будет тема гибридной агрессии Кремля. Как мы видим, внешняя политика России определяется как видимыми действиями, так и не совсем видимыми", – подчеркнул Иван Тютрин.

Новшеством нынешнего Форума является его культурная составляющая. "Помимо панели о протестном искусстве, будет несколько концертов, в том числе – с участниками группы Pussy Riot. И, кроме того, будет выделен выставочный блок", – добавил собеседник "Голоса Америки".

"Надо объединять усилия"

На сегодняшний день, участники из России составляют большинство делегатов ФСР. При этом расширяется и география российских регионов, которые будут представлены в Вильнюсе. Ввиду того, что дорогу и проживание участники Форума оплачивают сами, а курс рубля продолжает падение по отношению к доллару и евро, далеко не все россияне могут позволить себе путешествие в столицу Литвы. Поэтому наблюдается своеобразная ротация гостей из России.

Член федерального Совета "Открытой России" ростовчанка Анастасия Шевченко приедет на ФСР впервые. По ее словам, желание принять участие в Форуме свободной России у нее было давно, но не было возможности. "Вы не представляете, насколько важны эти встречи для людей, которые занимаются политикой в России", - отметила она в своем комментарии для Русской службы "Голоса Америки".

На днях Шевченко вернулась из Праги, где принимала участие в конференции "Россия вместо Путина": "Находиться в кругу единомышленников, спорить, вместе приходить к решениям, узнавать новое от экспертов – это то, чего остро не хватает на родине, как глоток свежего воздуха. Вот поэтому я еду на Форум, и жду от него экспертных мнений, новых знакомств с единомышленниками, мотивации".

Главное, чего гражданская активистка ждет от поездки в Вильнюс – новые контакты. И приводит в пример уже упомянутую пражскую конференцию, где она познакомилась с адвокатом Каринной Москаленко. "Обратилась к ней за помощью. В СИЗО Ростова уже год находятся двое парней: девятнадцатилетний Ян Сидоров и Влад Мордасов двадцати одного года. 5 ноября прошлого года они вышли на площадь с плакатами, а судят их за свержение режима по 212 ст. УК РФ. До 18 лет могут получить. Владу нужен адвокат, у мамы нет средств на оплату. Каринна Москаленко обещала помочь", – рассказывает Анастасия Шевченко.

И добавляет, что там же, в Праге она познакомилась с директором "Руси сидящей" Ольгой Романовой: "Эта организация помогает заключенным, а я в свою очередь могу им помочь с передачами в СИЗО и тюрьмы Ростовской области. Когда не получается справляться в одиночку, надо объединять усилия. Форум свободной России – подходящая для этого площадка".

Украинский вопрос

Темы, связанные с российской агрессией против Украины обсуждались в литовской столице с первого Форума свободной России.

Корреспондент Русской службы "Голоса Америки" связалась с одним из участников дискуссионной панели "Россия и Украина: сценарии будущего" политологом и журналистом, ведущим телеканала "Прямой"" Тарасом Березовцом, который был участником двух предыдущих Форумов.

"Форум свободной России – единственная на сегодняшний день площадка для оппозиционных политиков. И влияние ФСР по политические процессы в самой России расширяется с каждым годом и с проведением каждого заседания. О чем свидетельствует пристальное внимание к нему со стороны Кремля и реакция обслуживающих его пропагандистов на то, что происходит на Форуме. Я внимательно слежу за всеми заявлениями Форума, в том числе – за теми, что были сделаны по итогам провокации российской стороны в Азовском море. И мы искренне благодарны за то, что есть российская оппозиция", - отмечает Тарас Березовец.

Он с сожалением добавляет, что в самой России никто не хочет транслировать альтернативную точку зрения. "Тот шабаш, который творится в официальных СМИ, призван завуалировать реальное положение дел и максимально увести в сторону от правильной оценки и трактовки этих событий", – подчеркивает украинский политолог.

По свидетельству собеседника "Голоса Америки", вильнюсскому Форуму удаляется достаточно внимания в средствах массовой информации Украины. "И в этом году украинская делегация будет даже более внушительной, чем обычно", – подытоживает Тарас Березовец.