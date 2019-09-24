Шестая смена литовских военнослужащих отбывает в Мали

В Вильнюсе во вторник состоятся проводы шестой ротации литовских военнослужащих, которые будут нести службу в миссии Организации Объединённых Наций в Мали.
© DELFI (M.Bajarūno nuotr.)

32 воина Добровольческих сил Литвы в миссии MINUSMA будут охранять немецкий лагерь в городе Гао. Они заменят других завершающих службу волонтёров.

В церемонии планируют участвовать министр обороны Раймундас Кароблис, командующий Добровольческими силами подполковник Дайнюс Пашвянскас, представители других подразделений Вооружённых сил и Службы внутренней безопасности, близкие отправляющихся в международную операцию бойцов.

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В Мали в настоящее время служат ещё несколько штабных офицеров из Литвы.

Из-за угрозы нападений и неблагоприятного климата MINUSMA считается самой опасной из всех миротворческих миссий Организации Объединённых Наций.

Беспорядки в бывшей французской колонии Мали не прекращаются с 2012 года, после того как связанные с Аль-Каидой джихадисты обосновались на севере. Они были почти полностью вытеснены во время возглавляемого Францией начатого в 2013 году наступления на исламистов, но большие территории на севере Мали по-прежнему плохо контролируются.

Миротворческая миссия MINUSMA в Мали началась в июле 2013 года.

Литовские военнослужащих в настоящее время участвуют в одиннадцати международных миссиях.

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