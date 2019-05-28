В аэропорту Вильнюса задержали шеф-редактора Sputnik Литва https://t.co/rLdM0zBy70 pic.twitter.com/vsiAVpj39Y— РИА Новости (@riabreakingnews) May 28, 2019
Задержанному с формулировкой "угроза национальной безопасности" Марату Касему запретили въезжать в Литву в течение пяти лет. Шеф-редактор "Sputnik Литва" уже покинул страну.
Представитель Службы охраны государственно границы Литвы Гедрюс Мишутис подтвердил DELFI, что во вторник в первой половине дня гражданин Латвии М. Касем прилетел в Вильнюс из Москвы. В ходе проверки документов выяснилось, что он внесен в список лиц, которым въезд в Литву запрещен.
М.Касема сопроводили в помещение аэропорта, где он находился пока пограничники улаживали формальности.
Затем ему вручили уведомление о запрете на пребывание в Литве. М. Касему предложили выбрать рейс из Вильнюсского аэропорта. Он выбрал Ригу. Ближайший рейс в столицу Латвии - в 16.45. Пограничники проводили его на посадку.
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