Монахан находится всего в 130 км от Дублина. То, что Дублин популярен среди литовцев, видно уже в аэропорту. Приезжих здесь приветствуют по-литовски и рекомендуют, куда стоит поехать журналистам, чтобы увидеть, как здесь живут эмигранты из Литвы.

В самом Монахане живет всего 8000 человек, а во всем графстве – около 60 000. Сам городок небольшой, в центре города есть дома с заколоченными окнами и поблекшими вывесками.

Однако в городке есть несколько торговых центров, ночной клуб, несколько ресторанов, пивбар и кинотеатр. Есть здесь и магазин литовских товаров, детский магазин, открытый литовцами, салон красоты, а за городом - открытый эмигрантами из Литвы автосервис.

Правда, если прохожего на улице спросить, где находится литовский магазин, вам, скорее всего, укажут на польский. Но это неудивительно. Сами живущие здесь эмигранты называют "своими" не только соотечественников, но и соседей латышей и поляков.

С 2000 года в этот городок стали съезжаться эмигранты из Литвы в поисках хорошо оплачиваемой неквалифицированной работы. Рядом с Монаханом находится фабрика по выращиванию шампиньонов. Именно она и стала основным центром притяжения для эмигрантов. Но рядом с городком есть и другие фабрики – от птичников до фабрики по производству бургеров, а чуть дальше есть и машиностроительные предприятия.

На всех этих фабриках и заводах работают, кроме прочих, и литовцы, поляки и латыши. Некоторые работают там почти 20 лет.

Сейчас в Монахане можно увидеть больше признаков присутствия литовцев, чем 18 лет назад, когда их здесь было всего несколько человек. 10 лет здесь действует активная община литовцев, которая организует различные мероприятия, а каждую субботу работает субботняя школа для детей.

Они открыты и всегда готовы помочь – так об ирландцах отзываются эмигранты из Литвы. Журналисты DELFI вскоре сами в этом убедились – в муниципалитете администратор в течение нескольких минут нашел людей, которые работают с литовцами, которые согласились поговорить с журналистами.

"Литовская община здесь празднует праздники, мы отмечали 6 июля, осенью была ярмарка ремесел, а недавно приезжала делегация из Алитуса", – рассказали представители муниципалитета и показали газеты, в которых описаны эти мероприятия.

В Монахане много эмигрантов, но больше всего именно литовцев. Представители муниципалитета сказали, что эмигрантов из Литвы от других отличает один момент - они не стали возвращаться на родину даже тогда, когда в Ирландии начался кризис.

Монахан славится своими фабриками. По словам ирландцев, женщины из Литвы предпочитают более легкую работу. "Женщины чаще работают в гостиницах, в сфере обслуживания, сейчас мы заметили, что приезжают женщины старшего возраста, они присматривают за внуками, поскольку уход за детьми у нас дорогой, – рассказали представители муниципалитета. – Мужчины чаще работают на фабриках и выполняют другие работы".

С этого учебного года в школах Монахана появился дополнительный предмет - литовский язык.

Согласно статистике, в Монахане живет около 2500 граждан Литвы, но эмигранты говорят, что на самом деле община намного больше.

Двое эмигрантов из Литвы участвовали и в местных муниципальных выборах.

В Монахан большинство литовцев приехало ради работы на шампиньоновой фабрике. Журналистам DELFI попасть на нее, к сожалению, не удалось.

На сайте Monaghan Mushrooms сообщается, что за неделю на фабрике готовят 1800 тонн продукции, работают там 3500 человек.

По словам местных эмигрантов, сейчас на фабрике эмигрантов из Литвы уже не так много, как раньше. Для многих фабрика – была только точкой отсчета, затем, подучив язык, они искали другую работу.

Однако некоторые эмигранты десятилетиями живут в Ирландии, не зная языка. По словам местных, не всем он и нужен. "В парикмахерской говорят по-литовски, у врачей – по-литовски, в автосервиса - тоже", – рассказала эмигрантка из Литвы.

"И вот только не надо говорить, что здесь живут по 15 человек в комнате, - улыбнулась она. – Большая часть литовцев живет здесь лучше ирландцев, поскольку они хорошо знают систему, знают, где и что получить, где искать, просить".

Жители Литвы, которые приехали сюда 15 и больше лет назад, сказали, что приехали тогда лишь ненадолго, а потом у них появились семьи, дети, бизнес, жилье. Многие сейчас чувствуют себя здесь как дома и в Литву не собираются.

"Я приехала в Ирландию, не зная английского, как и все. 1,5 месяца я проработала на кухне, потом поехала к маме в Германию", – рассказала Инга. Сейчас у нее в Ирландии есть свой салон красоты. Она зарабатывает столько, что не считает свои расходы.

"Даже не представляю", – ответила она на вопрос, сколько в неделю на проживание тратит семья из двух человек.

Минимум в Ирландии – около 350 евро в неделю. По словам Инги, даже на такие деньги можно жить достойно. "Если не тратить все на алкоголь и наркотики, то каждый, кто получает минимум, может жить безбедно и даже ездить в отпуск", – сказала она.

Правда, сама Инга сказал, что из-за обязательств, тратит намного больше. 1500 евро в месяц они платят за кредит и налоги. "Вода в Ирландии бесплатная, – заметила женщина. – Но страховка стоит дорого, а у нас два автомобиля".

О том, что жить в Монахане удобно, журналистам DELFI рассказала и встреченная там Онуте. Она приехала в Ирландию в 50 лет, сейчас она уже на пенсии и говорит, что лучшей жизни не представляет.

По ее подсчетам, в Литве ее пенсия была бы всего 150 евро, а здесь - несколько сотен в неделю, плюс бесплатные услуги. Правда, немного надо платить за квартиру - 27 евро в неделю. Эта сумма зависит от доходов человека.

Онуте живет одна. Ее дети и внуки в Литве. "Я их вырастила, а потом уехала. Мне здесь хорошо, есть чем заняться, едва успеваю, – смеется пенсионерка, замечая, что жизнь в Ирландии на пенсию в Литве она ни за что не променяет. – Точно не собираюсь возвращаться".