"Уважаемые братья и сестры, два дня назад мои любимые родители в результате пожара лишились дома. Организую акцию по сбору финансовой помощи. Каждый пожертвованный вами евро поможет им как можно скорее снова обрести крышу над головой. Мы были бы благодарны за ваше добро", – писал 7 апреля в Facebook Каралюс.
Бывший исполнитель поделился ссылкой на сайт, через который можно пожертвовать деньги, и разместил фотографии с места происшествия.
"Моих родителей – Йонаса и Ирену, живущих в небольшой литовской деревеньке, постигло большое горе – во время пожара сгорел их дом и две хозпостройки. Сгорело все. Родители остались без крыши над головой, без одежды, без документов", – писал Каралюс.
"Для пенсионеров с пенсией 240 евро без вашей помощи дом не восстановить. Отстроить дом надо быстро, поскольку зимы в Литве бывают холодными, температура опускается и до 30 градусов мороза.
Мы знаем, что есть люди с добрым сердцем, которые помогут в этом. Мы благодарим всех вас за вашу доброту", – продолжил он.
Помочь семье Каралюса вызвались 62 человека со всего мира, они пожертвовали 2600 евро. Пожертвования будут собирать еще месяц.
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