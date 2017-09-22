Непогода накрыла Паневежис, Шилуте, Рокишкис, а также Купишкис и Пасвалис.
Представитель самоуправления Пасвальского района Линас Майнонис информировал, что экстремальная ситуация была объявлена в пятницу в 11 час. В районе неубранным остается около 20-25% урожая.
«Бобов не убрано около 4 тысяч гектаров из 5 тыс. декларированных. Бобы затоплены, и стручки уже проросли. Зерновых, зимней и летней пшеницы - 500 - 900 гектаров, летнего рапса не убрано около 1 тысячи га. Это серьезная проблема для овощеводов; морковь, капуста залиты, часть затоплена и гниет», - сказала представитель мэрии Пасвальского района А. Сабене.
У Сабины были сомнения, что муниципалитет будет поддерживать пострадавших фермеров. «Наш колокол пуст», - сказала она.
Представитель самоуправления Купишкского района Саулюс Карейва сказал, что фермеры не могут снять урожай или подготовить почву для весны, поэтому в четверг днем было объявлено чрезвычайное положение.
«Норма осадков с 11 по 18 сентября превысила ежегодную в четыре раза, не было возможности проводить сельскохозяйственные работы: невозможно завершить жатву, выйти в поле», - сказал Корейва.
По его словам, в Купишкиском районе не снято около 30% урожая - пшеница, рапс, бобовые.
От ливней страдают также Зарасайский, Кедайняйский, Укмергский, Швенчёнский, Игналинский, Биржайский районы.
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