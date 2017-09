Непогода накрыла Паневежис, Шилуте, Рокишкис, а также Купишкис и Пасвалис. Представитель самоуправления Пасвальского района Линас Майнонис информировал, что экстремальная ситуация была объявлена в пятницу в 11 час. В районе неубранным остается около 20-25% урожая. «Бобов не убрано около 4 тысяч гектаров из 5 тыс. декларированных. Бобы затоплены, и стручки уже проросли. Зерновых, зимней и летней пшеницы - 500 - 900 гектаров, летнего рапса не убрано около 1 тысячи га. Это серьезная проблема для овощеводов; морковь, капуста залиты, часть затоплена и гниет», - сказала представитель мэрии Пасвальского района А. Сабене. У Сабины были сомнения, что муниципалитет будет поддерживать пострадавших фермеров. «Наш колокол пуст», - сказала она. Представитель самоуправления Купишкского района Саулюс Карейва сказал, что фермеры не могут снять урожай или подготовить почву для весны, поэтому в четверг днем ​​было объявлено чрезвычайное положение. «Норма осадков с 11 по 18 сентября превысила ежегодную в четыре раза, не было возможности проводить сельскохозяйственные работы: невозможно завершить жатву, выйти в поле», - сказал Корейва. По его словам, в Купишкиском районе не снято около 30% урожая - пшеница, рапс, бобовые. От ливней страдают также Зарасайский, Кедайняйский, Укмергский, Швенчёнский, Игналинский, Биржайский районы.











