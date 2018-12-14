Сеть Depo должна возместить моральный ущерб родителям пострадавшего ребенка

Сеть торговли промышленными товарами Depo, в одном из магазинов которой на 5-летнего ребенка упал сейф, должна выплатить родителям пострадавшего 600 евро в качестве возмещения морального ущерба. Такое решение принял Клайпедский участковый суд.
© DELFI / Karolina Pansevič

Несчастье произошло в июле этого года. Родители с ребенком находились в отделе, где продают металлические сейфы.

Дверцы сейфов, стоявших внизу, были открыты, ребенок попытался открыть дверцу шире, но в этот момент сейф упал на него, и повалил на пол, прижав левую ногу.

Ребенка родители отвезли в больницу, где ему на 10 дней наложили гипс. Мальчик в это время не мог посещать ни детский сад, ни занятия по баскетболу, поэтому очень переживал.

Родители пострадавшего просили возместить ущерб в размере 1000 евро. Магазин просил отклонить иск как необоснованный, указав, что за безопасность детей должны отвечать родители и не оставлять детей без присмотра, особенно в магазине строительных и бытовых товаров.

Суд установил, что магазин Depo не позаботился о том, чтобы сейфы были хорошо закреплены на основании полки, не отгородили полки (это было сделано только после происшествия). Размер ущерба суд снизил, поскольку ребенок получил травму, которая не оставила каких-то ощутимых последствий, кроме того, это был несчастный случай, а не намеренное нанесение ущерба.

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