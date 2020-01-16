Достаточно теплой была и ночь на четверг. Было 1-6 градусов выше нуля. Юго-западный, западный ветер в некоторые районы принесет небольшие осадки. Местами кратковременные дожди возможны и днем. На взморье прогнозируют порывистый ветер.
Температура составит 4-8 градусов тепла.
В пятницу усилится зона высокого давления. Вероятность осадков невелика. Местами ожидается туман. Ветер успокоится. Ночью похолодает. Будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 2-7 градусов тепла.
В субботу вероятность дождя невелика, небольшие осадки прогнозируют только на западе. В воскресенье осадки охватят большую территорию. Пойдут дожди, ожидается морось, местами туман. Ночью будет около 0, днем 0-5 градусов тепла.
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